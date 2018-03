Paragon Id : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017/18

A propos de Paragon ID

Issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédié aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

