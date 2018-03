Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, annonce avoir signé auprès de Transport for London, organisme public en charge des transports en commun de la ville de Londres et du Grand Londres (Royaume-Uni), une commande de 2,2 M£ (environ 2,5 M€) pour la fabrication des cartes de transport Oyster tout au long de l'année 2018.

Les cartes Oyster sont des cartes à puce sans-contact, chargées avec des crédits, qui permettent de voyager en métro, en bus, sur les lignes DLR et London Overground (métro aérien), en tramway, avec la compagnie de transports fluviaux MBNA Thames Clippers, et dans la plupart des trains de la National Rail circulant dans Londres. Des millions de trajets sont effectués quotidiennement1 en utilisant la carte Oyster, ce qui en fait l'une des options les plus appréciées par tous ceux qui souhaitent accéder aux transports en commun de la capitale britannique.

Paragon ID est l'une des rares sociétés accréditée ITSO (Integrated Transport Smartcard Organisation), le standard national britannique de Smart Ticketing (billetterie intelligente), et dispose d'usines de fabrication au Royaume-Uni et en Europe.

Le groupe offre une gamme complète de solutions (tickets, magnétiques, tickets sans-contact, cartes sans-contact, services sécurisés, terminaux, applications mobiles, etc.) pour le secteur du transport public, garantissant la sécurité et la fluidité des contrôles d'accès dans des centaines de villes. Paragon ID accompagne ainsi les opérateurs de transport dans le cadre de leur migration progressive du ticket traditionnel, à base de papier, vers des solutions de type Smart Ticket (ticket RFID), Smart Card ou des solutions de billettique embarquée dans un smartphone (type HCE).

Julien Zuccarelli, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec Transport for London et de les compter parmi notre liste croissante de clients dans le secteur des transports en commun. Par ce succès, nous réaffirmons notre position de leader et notre crédibilité sur le marché de la billetterie intelligente, dont les cartes Oyster constituent l'un des meilleurs exemples technologiques. »

A propos de Paragon ID

Issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédié aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com Contacts Paragon ID

Directeur Général

Julien Zuccarelli

Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

1 Nombre de cartes Oyster utilisées quotidiennement pour voyager : http://content.tfl.gov.uk/daily-breakdown-of-oyster-card-usage-data.pdf

