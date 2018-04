Paragon ID : en repli après un 3T décevant

25/04/2018 | 10:09

L'action Paragon ID lâche 1,6% ce mercredi un peu avant 10h, victime de dégagements après l'annonce d'un recul de 11% des ventes en données proforma à devises constantes au troisième trimestre.



'Les activités industrielles et commerciales ont naturellement été fortement impactées par les opérations de réorganisation industrielle en France et par la fermeture de la Chine', a expliqué le spécialiste des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities. Il a également pointé 'les très faibles volumes du passeport américains en e-ID, des reports sur le quatrième trimestre de nouvelles commandes en Transport et Smart Cities ainsi que l'absence d'activité tickets RFID dans la région de Sydney (impact de plus de 600.000 euros par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent)'.



En données publiées, les revenus ont atteint 23,3 millions d'euros sur la période, à comparer à 15 millions, soit un chiffre d'affaires consolidé de 74,9 millions en cumulé, en croissance de 93%.



Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé à 9 mois 2016/2017 n'intégrait pas encore la totalité des filiales de la division Identification de Groupe Paragon (regroupement effectif depuis le 1er mars 2017) ni la contribution d'ASK (consolidé depuis le 1er mai 2017). En données pro forma, le chiffre d'affaires à 9 mois 2017/2018 s'est inscrit en repli de -5% à taux de change constants et retraité de ce transfert d'activité.



Traditionnellement plus fort que le troisième, le quatrième trimestre bénéficiera qui plus est des reports de livraisons de l'activité Transport évoqués ci-avant. 'Malgré la faiblesse de l'activité liée au passeport américain qui devrait rester en retrait par rapport à l'exercice précédent, ce trimestre devrait permettre de revenir sur le rythme de notre plan de développement', estime Paragon ID.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.