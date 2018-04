Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, publie son chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2018 à l'issue des 9 premiers mois de son exercice 2017/18 (période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018).



En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2017/18

consolidé 2016/17

consolidé Variation consolidée 2016/17

pro forma Chiffre d'affaires 9 mois 74,9 38,7 +93% 81,1



Le chiffre d'affaires 2016/17 consolidé est issu des données financières consolidées de la division Identification du Groupe Paragon. Précédemment à la finalisation du rapprochement, le Groupe Paragon a procédé à une réorganisation de sa division en regroupant l'ensemble de ses filiales « Identification » sous une société holding de tête Paragon France SAS, le 28 février 2017. La réorganisation de la division Identification du groupe Paragon a eu pour effet de faire entrer au sein du périmètre de consolidation les nouvelles filiales de Paragon France SAS à partir du 1er mars 2017.

Le chiffre d'affaires 2016/17 pro forma a été établi comme si le rapprochement de l'ensemble des périmètres était intervenu dès le 1er juillet 2016.



Activité des neuf premiers mois de l'exercice 2017/18



A l'issue des neufs premiers mois de son exercice 2017/18, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,9 M€, en progression de +93%. Sur le seul 3ème trimestre 2017/18, le chiffre d'affaires ressort à 23,3 M€ contre 15,0 M€ au 3ème trimestre 2016/17.

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé à neuf mois 2016/17 n'intégrait pas encore la totalité des filiales de la division Identification de Groupe Paragon (regroupement effectif depuis le 1er mars 2017) ni la contribution d'ASK (consolidé depuis le 1er mai 2017). En outre, le groupe a transféré, préalablement au rapprochement de la division Identification avec ASK, une activité non stratégique à une autre entité du Groupe Paragon. Cette activité représentait 0,6 M€ de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2016/17.

En données pro forma, le chiffre d'affaires à neuf mois 2017/18 est en repli de -5% à taux de change constants et retraité de ce transfert d'activité.

Après un 1er semestre en ligne avec les attentes du Groupe, le 3ème trimestre est décevant. Il est en croissance de +56% par rapport au 3ème trimestre 2016/17 mais en repli de 11% en données proforma à taux de change constant, étant entendu que les activités industrielles et commerciales ont naturellement été fortement impactées par les opérations de réorganisation industrielle en France et par la fermeture de la Chine. Les très faibles volumes du passeport américains en e-ID, des reports sur le 4ème trimestre de nouvelles commandes en Transport et Smart Cities et l'absence d'activité tickets RFID dans la région de Sydney (impact de plus de 600 k€ par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent), ont également impacté le chiffre d'affaire du trimestre. Au final, sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 93% et en repli de 5% en données proforma à taux de change constant.

Les attentes du groupe pour le 4ème trimestre (avril à juin) restent en revanche positives avec une progression du chiffre d'affaire attendu par rapport au 3ème trimestre.



Activité par ligne de business



La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilités des produits & Protection des marques, a totalisé un chiffre d'affaires de 23,7 M€, en croissance de 28% en données consolidées et de 11% à taux de change constant en données pro forma. Cette croissance témoigne du dynamisme du secteur d'activité Internet des Objets où beaucoup de projets se matérialiseront dans les prochains trimestres.

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Gaming, montre une réalité très contrastée.

Coté e.ID, le trimestre est en retrait par rapport au trimestre de l'exercice précédent en particulier aux Etats-Unis. La demande des autorités américaines est faible. En revanche, la performance e.ID est excellente sur la zone EMEA, enregistrant une forte hausse liée aux volumes significatifs en Afrique et en Asie (Kenya, Mali, Ouzbékistan, etc.). Cette performance s'explique notamment par la qualité de collaboration avec nos partenaires historiques (en particulier De La Rue, Idemia, Gemalto).

Pour l'activité Transport et Smart Cities, le trimestre est obéré par des reports significatifs de livraison. On enregistre notamment le décalage au 4ème trimestre des livraisons de cartes Oyster pour Londres (pour près de 1 M€). De même, les nouvelles commandes pour l'Italie (Turin) et la Suisse (Genève) ne se matérialiseront qu'au 4ème trimestre. Enfin, le trimestre est impacté par la très faible demande australienne évoquée ci-avant.

Après un bon 1er semestre lié au contrat Hasbro et aux ventes du jeu Dropmix, l'activité Gaming du 3ème trimestre est atone. Cette activité en démarrage est soumise aux cycles commerciaux d'un nombre encore limité de clients.

Au final, l'activité People ID est en croissance de 153% en données consolidées et en repli de 12% en données pro forma à taux de change constant avec un chiffre d'affaires à neuf mois de 51,2 M€.



Perspectives



Le 4ème trimestre, traditionnellement plus fort que le 3ème trimestre, bénéficiera, de plus, des reports de livraisons de l'activité Transport évoqués ci-avant. Malgré la faiblesse de l'activité liée au passeport américain qui devrait rester en retrait par rapport à l'exercice précédent, ce trimestre devrait permettre de revenir sur le rythme de notre plan de développement.





Agenda financier de l'exercice 2017/18

Chiffre d'affaires annuel 2017/18 29 août 2018 Résultats annuels 2017/18 26 octobre 2018



Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.







A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com







Contacts

Paragon ID

Directeur Général

Julien Zuccarelli

Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52903-paragon-id-cp-t3-2017-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews