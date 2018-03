PAREF : renouvelle un bail de 12 ans pour des complexes hôteliers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref a signé le renouvellement du bail sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax avec l'opérateur historique Thermes Adour, acteur majeur de l'industrie thermale. Le bail actuel est prolongé pour une période ferme de 12 ans et court désormais jusqu'en juillet 2031. Ces complexes développent un total de 31 400 mètres carrés et disposent d'une capacité de 554 chambres ou studios répartis sur les deux sites, représentent une part significative du patrimoine de Paref.