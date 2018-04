Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref a annoncé hier soir le succès de son augmentation de capital d’un montant de 17 millions d’euros. L’opération a consisté en l’émission de 232 877 actions nouvelles, réalisée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres. « La transaction a été largement sursouscrite et démontre l’appétit des investisseurs pour le groupe Paref », se félicite la foncière SIIC, dans son communiqué." L'apport de cette augmentation de capital, l'équipe de direction en place et le soutien de notre actionnaire de référence, vont permettre au groupe PAREF d'accélérer sa trajectoire de croissance ", a commenté Antoine Castro, le directeur général de Paref.