Paref : INFORMATIONS FINANCIERES DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF pour le premier trimestre 2018 s'élève à 7,1 M€

Cette performance s'explique principalement par une forte hausse de l'activité de gestion (+9 %) et une gestion dynamique des actifs immobiliers détenus en propre avec une hausse des loyers à périmètre constant de +3,3 %, compensées par l'impact négatif des cessions d'actifs de bureaux intervenues en 2017 (-0,4 M€) et la fin des usufruits résidentiels historiquement détenus par le Groupe (- 0,2 M€)

Chiffre d'affaires (en M€) 1 1er trimestre 2017 1er trimestre 2018 Evolution en % Revenus locatifs bruts 2,4 1,9 -21% Commissions (gestion et souscription) 4,7 5,1 +9% -dont commissions de gestion 1,2 1,4 +14% -dont commissions de souscription 3,5 3,8 +9% Total 7,1 7,1 +0%

Des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

Faits marquants sur l'activité opérationnelle

L'activité de gestion pour compte de tiers a atteint de nouveaux records avec près de 42 M€ de collecte brute sur le 1 er trimestre 2018, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2017. Ces résultats s'expliquent principalement par de fortes performances sur les fonds SCPI Novapierre Allemagne qui atteint un encours de près de 300 M€ (ca. 32 M€ de collecte brute) et Interpierre France qui dépasse les 100 M€ d'encours à 105 M€ au 31 mars 2018 (ca. 9 M€ de collecte brute).

trimestre 2018, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2017. Ces résultats s'expliquent principalement par de fortes performances sur les fonds SCPI Novapierre Allemagne qui atteint un encours de près de 300 M€ (ca. 32 M€ de collecte brute) et Interpierre France qui dépasse les 100 M€ d'encours à 105 M€ au 31 mars 2018 (ca. 9 M€ de collecte brute). PAREF a également connu une forte activité locative sur ses actifs détenus en propre avec la signature de baux sur près de 32 000 m² (y compris renouvellement), représentant près d'un quart des surfaces détenues par le Groupe en propre (y compris le Gaïa en quote-part). Ces signatures ont été réalisées avec une augmentation des loyers de 9 % en moyenne sur les baux renouvelés.

PAREF a notamment signé un bail de 12 ans ferme sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, portant sa maturité jusqu'en juillet 2031, avec Thermes Adour, acteur majeur de l'industrie thermale.

Ces signatures permettent au Groupe de sécuriser et valoriser une part significative de son patrimoine sur le long terme.

Evénements postérieurs à la clôture

PAREF a réalisé avec succès une augmentation de capitale de 17 M€ le 5 avril 2018 2 . Cette transaction a été largement sursouscrite et démontre l'appétit des investisseurs pour le Groupe.

La détention du Groupe Fosun a diminué de 71,37 % à 59,84 % du capital post opération, permettant à PAREF de maintenir le régime SIIC.

. Cette transaction a été largement sursouscrite et démontre l'appétit des investisseurs pour le Groupe. La détention du Groupe Fosun a diminué de 71,37 % à 59,84 % du capital post opération, permettant à PAREF de maintenir le régime SIIC. L'actif situé à Vaux-Le-Pesnil et près de la moitié de l'immeuble de bureaux situé à Saint-Maurice ont été cédés fin avril 2018 pour un montant total net vendeur de 1,8 M€, représentant une prime de 17 % en moyenne sur les dernières expertises. Le Groupe continue ainsi sa stratégie de rotation de son patrimoine avec un repositionnement progressif sur des actifs de taille plus significative et principalement situés dans le Grand Paris.

« Le 1er trimestre 2018 a été très actif et démontre la nouvelle dynamique insufflée dans le Groupe PAREF. Le Groupe a notamment obtenu d'importants succès opérationnels grâce à une gestion immobilière soutenue et une collecte record sur l'activité de gestion pour compte de tiers. L'augmentation de capital, qui a été fortement sursouscrite, est une avancée majeure et va permettre à PAREF d'accélérer la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. »

Antoine Onfray - Directeur Financier

Agenda financier

25 mai 2018 : assemblée générale mixte

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (146 M€ de patrimoine au 31 décembre 2017) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 531 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2017), société de gestion agréée par l'AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

Contacts

Antoine CASTRO

Directeur Général Antoine ONFRAY

Directeur Financier

info@paref.com

Tél. : 01 40 29 86 86

Contact Presse

Citigate Dewe Rogerson, Alexandre Dechaux

01 53 32 84 79

Alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

1 Hors charges récupérées, hors le Gaïa consolidé par mise en équivalence

2 Le règlement-livraison est intervenu le 11 avril 2018

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52977-q1-2018-results-pr_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews