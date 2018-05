Paref : acquisition à Levallois-Perret par la SCPI Pierre 48

22/05/2018 | 10:09

Paref Gestion annonce que la SCPI Pierre 48 qu'il gère, acquiert un ensemble de 10 lots de copropriété en nue-propriété dans la résidence 'Levallois Parc' à Levallois-Perret, pour un montant total de 5,2 millions d'euros acte en mains.



Elle précise que les actifs acquis affichent une décote d'environ 40% et un TRI prévisionnel de 3% par an sur la durée du démembrement de 14 ans, hors réévaluation liée aux évolutions structurelles et conjoncturelles du marché de l'immobilier résidentiel.



'Avec cette opération, la SCPI Pierre 48 renforce son patrimoine dans la continuité de sa stratégie d'investissement, grâce à des logements acquis avec une décote, source de plus-values potentielles à terme pour les associés', indique Paref Gestion.



