Paref : augmentation de capital de 17 millions d'euros

06/04/2018 | 08:09

Paref annonce le succès de son augmentation de capital de 17.000.021 euros par émission de 232.877 actions nouvelles, réalisée par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.



Ces actions émises au prix unitaire de 73 euros porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le règlement-livraison doit intervenir le 10 avril.



'L'apport de cette augmentation de capital, l'équipe de direction en place et le soutien de notre actionnaire de référence, vont permettre au groupe Paref d'accélérer sa trajectoire de croissance', commente Antoine Castro, le directeur général de la foncière.



