Paref : renouvellement du bail avec Thermes Adour

28/03/2018 | 18:41

Paref a signé le renouvellement du bail sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax avec l'opérateur historique Thermes Adour. Le bail actuel est prolongé pour une période ferme de 12 ans et court désormais jusqu'en juillet 2031.



' La prolongation du bail pour 12 années complémentaires sur ces complexes thermaux et hôteliers est le reflet de la résilience des actifs détenus par le groupe Paref et de la qualité de la relation entretenue avec notre partenaire opérateur et de notre capacité à l'accompagner dans ses projets '.



