Paref : Invest Securities relève son objectif de cours

09/04/2018 | 10:09

Suite à l'augmentation de capital de Paref, Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 66 à 85 euros, anticipant pour la société immobilière une croissance moyenne annuelle 2017-20 du résultat net récurrent de +9,6%.



'Paref est forte d'un patrimoine détenu en propre d'actifs certes secondaires mais aux loyers sécurisés. Le portefeuille de SCPI est lui aussi appelé à croître dans un contexte de forte demande', note l'analyste.



Le bureau d'études pointe aussi que Paref devrait devenir la plateforme de gestion des actifs immobiliers du groupe Fosun en Europe continentale (+500 millions d'euros par an d'encours sous gestion sur 2017-20).



