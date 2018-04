Paref : Invest Securities remonte sa cible

09/04/2018 | 10:21

Dans une courte note diffusée ce lundi matin, Invest Securities a relevé son objectif de cours de 66 à 85 euros sur Paref, tout en réitérant son opinion 'achat'.



Le broker réagissait à l'augmentation de capital de 17 millions d'euros de la société, forte d'un patrimoine détenu en propre d'actifs 'certes secondaires, mais aux loyers sécurisés', souligne-t-il.



'Le portefeuille de SCPI est lui aussi appelé à croître dans un contexte de forte demande (collecte de 180 millions d'euros par an sur la période 2017/2020', estime par ailleurs Invest Securities, qui ajoute table sur une croissance moyenne annuelle du résultat net récurrent (RNR) de 9,6% au cours de ladite période.





