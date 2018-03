PARROT : Activités et résultats 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 mars 2018, 21h00 CET

Activités et résultats 2017





Chiffre d'affaires Groupe 2017 : -9%, croissance globale dans les Drones : +5%

Chiffre d'affaires Drones professionnels : +36%

Marge brute : +91%

Dépenses opérationnelles consolidées : -31%

Trésorerie nette au 31 décembre 2017 : 115,4 M€



Parrot, premier Groupe européen de drones, est en ordre de marche pour aborder cette année 2018 avec détermination et combativité

Henri Seydoux, Président Directeur général et premier actionnaire de Parrot déclare : « En 2017 nous avons connu une période délicate, mais salutaire pour l'avenir du Groupe Parrot. Nous avons entièrement repensé notre R&D, suspendu les lancements de produits grand public, revu en profondeur notre stratégie commerciale et accompagné la montée en puissance des Business solutions. Après avoir réduit de manière drastique nos coûts, nous aussi avons recruté de nouveaux talents pour muscler le développement des solutions professionnelles et renforcer notre image de marque.

Parrot est désormais un Groupe de drone « end to end » et le premier européen : du grand public aux professionnels, de l'équipement, aux logiciels et aux services, sur 3 verticaux : l'Agriculture de précision, la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et enfin la Sécurité.

C'est dans cette configuration plus compétitive, dynamique et solide, que nous allons innover dans les mois qui viennent et poursuivre le développement de nos activités, notamment professionnelles ».

Faits marquants en 2017

Drones Grand public (51% du CA) : une offre et une organisation entièrement repensée

Parrot a mis à plat sa roadmap R&D début 2017 pour optimiser sa capacité d'innovation à long terme avec notamment le développement d'une nouvelle plateforme technologique visant à servir les prochaines générations de drones.

Parrot a reconfiguré son organisation grand public pour permettre une réduction des dépenses opérationnelles de plus de 40% tandis que les investissements se poursuivaient dans les Business Solutions.

Parrot a géré l'évolution de son offre produits pour maintenir la compétitivité de ses produits phares commercialisés depuis 2016 et assurer les ventes des produits en fin de vie. En parallèle, la stratégie de distribution sélective pour soutenir la compétitivité des produits et mieux maitriser les marges et les stocks a été déployée. Pour développer ses ventes en lignes Parrot.com a fait l'objet d'une refonte profonde et le département Ventes & Marketing s'est adjoint de nouvelles expertises en fin d'année.

Drones Business solutions (27% du CA) : des positions solides sur 3 verticaux en fort développement

Parrot a lancé 4 solutions de drones polyvalentes conçues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises sur ces 3 principaux verticaux : l'Agriculture de précision, la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et la Sécurité.

Parrot a renforcé le leadership de ses filiales (senseFly, Pix4D) dans le relevé et l'analyse de données de haute précision par drones et ajouté des services et garanties adaptés aux besoins des grands comptes qui intègrent désormais les drones à leurs opérations courantes.

Parrot a également développé ses activités de services : Parrot Air Support fournit des services professionnels par drone, conseil et ingénierie de données couvrant toutes les phases du cycle de vie des infrastructures. Parrot Airinov a poursuivi son développement dans les services d'agronomie et dans l'analyse avancée de données pour l'agriculture de précision, leader dans son domaine en France, la filiale a amorcé son développement à l'international avec notamment des missions en Afrique.

Participations, Gouvernance et Investissements

Le partenariat entre Parrot Automotive SAS( ) et Faurecia a été signé au 1er trimestre avec une première prise de participation, par l'intermédiaire d'une augmentation de capital de Faurecia en faveur de Parrot Automotive, valorisant cette société 100 M€. En 2017, Faurecia détient 20% de Parrot Automotive et la société est mise en équivalence dans les comptes consolidés de Parrot. Parrot a émis des obligations convertibles, pour 40 M€, remboursables en action Parrot Automotive à compter de 2019 qui, si elles étaient converties, amèneraient Faurecia à détenir 50,01% de Parrot Automotive sur la base de la valeur d'entrée. Par ailleurs, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties - par le biais d'un mécanisme d'options - Faurecia pourrait être amenée, en 2022, à détenir l'intégralité du capital de Parrot Automotive, sur une base reflétant la valeur économique de cette société au moment de l'exercice des options. En 2017, Parrot Automotive et Faurecia ont mis en oeuvre leurs travaux communs qui visent à développer les solutions intérieures pour le cockpit du futur, qui sera connecté, adaptatif et prédictif.

En mai 2017, le Groupe a fait évoluer son organigramme : Gilles Labossière, Directeur financier de Parrot depuis 2008, a pris la fonction de Directeur général délégué du Groupe Parrot. En fin d'année, de nouveaux talents d'horizons variés dans la technologie, le marketing grand public, et le « business développement » ont pris en charges diverses fonctions managériales au sein du Groupe pour conforter le développement de Parrot dans l'univers des drones, grand public et solutions professionnelles.

A partir de l'été 2017, le Groupe a repris ses investissements dans les drones et solutions professionnelles pour un total de 7,1 M€ sur l'exercice :

Parrot a acquis 9,4% complémentaires de la société anglaise Biocarbon Engineering portant sa détention à 23% du capital de cette société spécialisée dans la reforestation et l'étude des impacts carbones sur l'atmosphère.

Parrot a également renforcé sa participation dans Planck Aerosystems en la portant de 23% à 49%. Cette start up américaine dispose de technologies avancées permettant notamment à des drones de fonctionner à partir de véhicules en mouvement, y compris l'atterrissage de précision, d'identifier et de suivre automatiquement les objets sur terre et dans l'eau et de construire de nouvelles catégories de données par drones.

Enfin, Parrot a souscrit à l'augmentation de capital d'une société belge pour détenir 33,34% du capital et a acquis 23,02% du capital d'une société française. Ces deux opérations dans le domaine des drones professionnels représentent un total de 2,4 M€.

Résultats du 4ème trimestre et de l'exercice 2017

Suite à l'accord sur le partenariat entre Parrot Automotive et Faurecia signé le 24 mars 2017, l'activité Automotive OEM (Parrot Automotive SAS et ses filiales Parrot Automotive Asia Pacific et, indirectement, Parrot Automotive Shenzhen) est présentée en résultat des activités destinées à être cédées sur le 1er trimestre 2017 puis en quote-part de résultat mis en équivalence depuis le 2ème trimestre 2017. Les chiffres relatifs au 4ème trimestre 2016 présentés ci-dessous sont retraités pour être comparables et n'ont pas été revus par les commissaires aux comptes. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 14 mars 2018 et l'audit des comptes annuels est en cours de finalisation.

Répartition du chiffre d'affaires :

IFRS, en M€ (détails en annexes) Ex. 2017 Ex. 2016 Var. T4 2017 T4 2016 retraité Var. - Drones grand public 78,2 83,3 -6% 27,8 45,0 -38% - Business solutions 41,6 30,6 +36% 11,4 8,9 +28% TOTAL DRONE 119,8 114,0 +5% 39,2 53,9 -27% - Autres produits grand public 32,1 52,5 -39% 9,7 14,6 -33% TOTAL GROUPE 151,9 166,5 -9% 49,0 68,5 -28%

Drones grand public

Le redimensionnement et les arbitrages du portefeuille de produits, l'accélération des ventes de produits en fin de vie et la mise en oeuvre en fin d'année de la stratégie de distribution sélective se traduisent par une baisse des ventes de 5,4 M€, pour s'établir à 78,2 M€ en 2017, légèrement en-dessous des objectifs du Groupe. Parrot a vendu 604 000 unités de drones grand public en 2017 : le recul des quantités (-26%) rapporté à la baisse du chiffre d'affaires (-6%) témoigne de la bonne tenue des prix de vente.

Dans une logique d'allocation de ressources (R&D, Ventes & Marketing) le chiffre d'affaires inclut les ventes de la gamme Parrot Professionnel, associant les technologies grand public et professionnelles lancée à la fin du 1er semestre 2017, qui contribuent à hauteur de 2,3 M€ en 2017.

Business solutions (drones professionnels)

Les Business Solutions ont progressé tout au long de l'année pour s'établir à 41,6 M€, en hausse de 11 M€, soit +36% par rapport à 2016.

La croissance est portée par les filiales « expertes », senseFly et Pix4D, qui représentent 85,5% du chiffre d'affaires Business Solutions et affichent respectivement une croissance de 44% et de 38%.

Le chiffre d'affaires des activités de services et de consulting pour l'Agriculture de précision et la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection (Parrot Airinov, Micasense, Parrot Air Support) progressent de 29%, à 6,3 M€.

Autres produits grand public

La baisse (-39%) de cette activité historique (objets connectés et kits mains libre automobile grand public) est conforme à la stratégie de recentrage sur les drones civils grand public et professionnels. Les opérations commerciales favorisant l'écoulement de ces produits ont été exécutées en fin d'année, en ligne avec la saisonnalité des ventes de produits grand public : la totalité des objets connectés a été vendue et il ne reste désormais que des kits mains libres automobiles.

Compte de résultats résumé : priorité à la marge brute

IFRS, en M€ (détails en annexes) Ex. 2017 Ex. 2016 Var. T4 2017 T4 2016 retraité Var. Chiffre d'affaires 151,9 166,4 -9% 49,0 68,5 -28% Marge Brute 51,2 26,8 +91% 10,6 10,8 -1,8% en % du CA 33,7% 16,1% 21,6% 15,8% Résultat opérationnel courant -57,6 -131,2 +56% -16,3 -32,2 +49,3% en % du CA -37,9% -78,8% -33,2% -214,3% Résultat opérationnel -69,3 -136,6 +49% -14,4 ND ND en % du CA -45,6% -82,0% -29,5% Résultat net (part du Groupe) -38,2 -137,9 +72% -22,1 ND ND en % du CA -25,2% -82,9% -45,3%

La marge brute consolidée de 2017 s'établit à 33,7% du chiffre d'affaires, une croissance annuelle de 91%. Sur le 4ème trimestre, le taux de marge brute ressort à 21,6% : au-delà de la saisonnalité des promotions concentrées en fin d'année, Parrot a fait le choix de finaliser à fin décembre la vente de produits connectés et des gammes de drones en fin de vie.

Les dépenses opérationnelles courantes en 2017 sont de 108,7 M€, la diminution de 49,2 M€, soit -31% est en ligne avec l'objectif du Groupe de parvenir à réduire ses dépenses opérationnelles de 30%. Les ressources allouées aux drones grand public ont été réduites de 40% tandis que les investissements se poursuivaient dans les Business Solutions

Au 31 décembre 2017, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 597 (contre 854 au 31/12/16) auxquels s'ajoutent 32 prestataires externes (17 au 31/12/16). Les activités grand public ont un effectif de 269 (contre 534 au 31/12/16) et les activités Drones professionnels de 284 (contre 255 au 31/12/16). La R&D regroupent au total 249 salariés et 23 prestataires (contre 376 et 10 au 31/12/16) et le département Ventes & Marketing 161 salariés et 5 prestataires (contre 221 et 4 au 31/12/16).

Trésorerie et bilan au 31 décembre 2017

La trésorerie nette à fin 2017 ressort à 115,4 M€ (contre 184,8 M€ à fin 2016) : elle se compose de disponibilités à hauteur de 144,5 M€, de placements à court terme pour 13,0 M€ et de 42,2 M€ de dettes financières (obligations convertibles émises dans le cadre de l'opération Parrot Faurecia Automotive).

La variation de trésorerie nette est de -69,4 M€ sur l'exercice : le résultat opérationnel (-69,3 M€) du Groupe, comprenant 11,7 M€ de frais exceptionnels principalement liés au plan de restructuration, et les investissements pour 31,2 M€ (exercice du put Pix4D et prises de participations) sont partiellement compensés par la variation positive du BFR de 28,0 M€ permise par le travail de calibrage et d'optimisation des stocks.

Les fonds propres de Parrot s'élèvent à 253,8 M€ (290,3 M€ au 31/12/16) pour un total de bilan de 402,7 M€ (506,6 M€ au 31/12/16). Les stocks nets à 23,3 M€ (contre 46,4 M€ au 31/12/16) sont en ligne avec la saisonnalité et les évolutions du portefeuille de produits. A fin 2017, le poste clients est de 40,2 M€ (59,8 M€ au 31/12/16) et les dettes fournisseurs de 37,6 M€ (52,1 M€ au 31/12/16).

Perspectives 2018

Parrot est le premier groupe européen de drones sur un marché qui marque la naissance d'une nouvelle industrie dont les enjeux stratégiques et économiques s'entendent à l'échelle mondiale. Avec la fin de son programme de réorganisation et de redéploiement, Parrot peut reprendre son plan de développement dans les drones grand public et poursuivre le déploiement de ses Business Solutions.

A court terme, le redimensionnement du portefeuille de produit grand public autour d'une gamme réduite de drones et la poursuite de la réduction des ventes de produits Automobile grand public pèsera sur le chiffre d'affaires du Groupe.

En 2018, Parrot introduira une nouvelle génération de drones grand public, mettra en oeuvre une nouvelle stratégie de marque et poursuivra sa politique de distribution sélective. Le Groupe continuera également de soutenir le développement des Business solutions. La marge brute dégagée par la combinaison de ses deux offres devrait continuer de s'améliorer et la consommation de trésorerie nécessaire au développement des activités drones devrait se réduire.

Au coeur de cette nouvelle industrie en forte croissance le Groupe estime avoir les moyens et les atouts pour développer son leadership, des capacités fortes à contribuer à l'expansion du marché drones grand public et au développement des Business solutions : Parrot poursuit en 2018 une stratégie de croissance combative.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats du 1 er trimestre 2018 : 28 mai 2018

Assemblée générale des actionnaires de Parrot : 12 juin 2018

Résultats du 2ème trimestre 2018 : 2 août 2018

ANNEXES

Suite à l'accord sur le partenariat entre Parrot Automotive et Faurecia signé le 24 mars 2017, l'activité Automotive OEM (Parrot Automotive SAS et ses filiales Parrot Automotive Asia Pacific et, indirectement, Parrot Automotive Shenzhen) est présentée en résultat des activités destinées à être cédées sur le 1er trimestre 2017 puis en quote-part de résultat mis en équivalence depuis le 2ème trimestre 2017. Les chiffres relatifs au 4ème trimestre 2016 présentés ci-dessous sont retraités pour être comparables et n'ont pas été revus par les commissaires aux comptes.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 14 mars 2018 et l'audit des comptes annuels est en cours de finalisation.

Chiffre d'affaires par activités

Comptes consolidés, IFRS

En M€ et % du CA du Groupe T4 2017 T4 2016

retraité 2017 2016 Drones et produits Grand Public 37,5 77% 57,3 84% 109,7 72% 131,0 79% - Drones grand public (1) 28,1 57% 45,0 66% 78,2 51% 83,3 50% - Autres produits grand public (2) 9,4 19% 12,3 18% 31,5 21% 47,7 29% Drones et solutions professionnels 11,4 23% 8,9 13% 41,6 27% 30,6 18% - Equipements professionnels 5,9 12% 4,0 6% 21,4 14% 14,9 9% - Logiciels et services 5,5 11% 4,9 7% 20,3 13% 15,7 9% Total Groupe 49,0 68,5 151,9 166,5

(1) Les produits Sequoia et Parrot Professionnal sont comptabilisés dans la sous-famille « Drones grand public ».

(2) Regroupement des lignes de produits Automobile Grand Public, Plug& Play Automobile, Objets connectés (audio et jardin connecté)

Compte de résultats consolidés

IFRS en M€ et en % du CA T4 2017 T4 2016

retraité 2017 2016 Chiffre d'affaires 49,0 68,5 151,9 166,4 Marge brute 10,6 10,8 51,2 26,8 en % du chiffre d'affaires 21,6% 15,8% 33,7% 16,1% Frais de R&D -9,6 -13,3 -36,9 -52,7 en % du chiffre d'affaires -19,6 19,5% -24,3% -31,7% Frais Marketing & Commerciaux -12,8 -9,8 -44,8 -68,4 en % du chiffre d'affaires -26,2 14,4% -29,5% -21,6% Frais Généraux & Administratifs -2,3 -1,5 -16,6 -20,4 en % du chiffre d'affaires -4,6% 2,2% -11,0% -12,2% Frais de Production & Qualité -2,1 -5,0 -10,4 -16,5 en % du chiffre d'affaires -4,4% 7,3% -6,8% -9,9% Résultat opérationnel courant -16,3 -32,2 -57,6 -131,2 en % du chiffre d'affaires -33,3% -47,0% -37,9% -78,8% Autres produits et charges opérationnelles 1,9 ND -11,7 -5,4 Résultat opérationnel -14,4 ND -69,3 -136,6 en % du chiffre d'affaires -29,5% -45,6% -82% Résultat financier -2,5 ND -5,3 -2,0 Quote part du résultat MEQ -4,2 ND -6,7 0,1 Résultat des activités abandonnées, net d'impôts NS ND 43,5 5,3 Impôt sur le résultat -0,8 ND -1,1 -8,1 Résultat net 22,3 ND -39,3 -141,4 Intérêts minoritaires 0,2 ND -0,7 -3,5 Résultat net, part du Groupe -22,1 ND -38,2 -137,9 en % du chiffre d'affaires -45,3% -25,2% -82,9%



ND : non disponible, NS : non significatif.

Bilan consolidé

ACTIF - IFRS en M€ 31/12/2017 31/12/2016 Actifs non courants 160,9 61,2 Ecart d'acquisition 41,7 43,6 Autres immobilisations incorporelles 1,5 3,9 Immobilisations corporelles 4,1 8,1 Participations dans les entreprises mises en équi. 107,3 1,2 Actifs financiers 6,0 3,6 Impôts différés actifs 0,3 0,7 Actifs courants 241,7 362,6 Stocks 23,3 46,4 Créances clients 40,2 59,8 Créances diverses 20,7 28,4 Autres actifs financiers courants 13,0 28,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 144,5 200,0 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - 82,8 TOTAL ACTIF 402,7 506,6 Capitaux propres Capital social 4,6 4,6 Primes d'émission et d'apport 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période -48,2 86,7 Résultat de la période - part du Groupe -38,2 -137,9 Ecarts de conversion 4,0 5,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 253,8 290,3 Intérêts minoritaires -2,7 -2,2 Passifs non courants 71,7 31,3 Dettes financières non courantes 42,2 1,2 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,0 1,7 Impôts différés passifs 1,7 0,5 Autres provisions non courantes - 0,01 Autres dettes non courantes 26,8 27,9 Passifs courants 79,8 173,4 Dettes financières courantes - 42,0 Provisions courantes 13,9 15,6 Dettes fournisseurs 37,6 52,1 Dette d'impôt courant 0,2 2,4 Autres dettes courantes 27,9 61,2 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - 13,8 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 402,7 506,6

Tableau de flux de trésorerie consolidé

IFRS en M€ 31/12/2017 31/12/2016 Flux opérationnel Résultat de la période, des activités poursuivies -38,9 -141,4 Quote part du résultat de la société mise en équivalence 6,7 -0,06 Amortissements et dépréciations 6,1 33,0 Plus et moins values de cessions -44,7 -10,8 Charges d'impôts 1,1 9,1 Coût des paiements fondés sur des actions 1,7 6,2 Coût de l'endettement financier net 0,3 0,6 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt -67,7 -103,3 Variation du besoin en fonds de roulement 27,9 12,1 Impôt payé -0,5 -1,4 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -40,3 -92,6 Flux d'investissement Intérêts reçus Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -2,3 -13,8 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise(2) -25,4 -29,1 Acquisitions d'immobilisations financières -3,6 -3,2 Augmentation des autres actifs financiers courants Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,09 9,9 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée -9,4 - Cessions d'immobilisations financières 0,2 3,5 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) -40,4 -32,7 Flux de financement Apports en fonds propres (3) - 0,5 Dividendes versés - - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 41,1 25,3 Trésorerie placée à + 3 mois 14,9 130,0 Coût de l'endettement financier net -0,3 -0,6 Instruments de couverture de change - - Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -42,0 -1,8 Remboursement des autres financements - - Ventes / (Achats) d'actions propres(4) -0,06 -5,7 Intérêts payes - - Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) 13,7 147,7 Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) -67,0 22,3 Différence de change nette -4,8 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 216,3 193,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 144,5 216,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture - activités non poursuivies (IFRS 5) - 16,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture - activités poursuivies 144,5 200,0

***



([1]) Soit l'activité Automotive OEM/ Grands comptes. L'activité Automobile Grand public n'est pas concernée par ce partenariat.

