PARROT toujours en zone de turbulence boursière

Plus d’un an après son recentrage sur les drones grand public et professionnels, Parrot a dévoilé une réduction de ses pertes annuelles, mais dans des proportions insuffisantes aux yeux du marché. Plus forte baisse du marché SRD, l’action Parrot dévisse de 9,05% à 6,73 euros, portant son repli depuis le 1er janvier à 23,6%.L'année dernière, le groupe dirigé par Henri Seydoux a réduit fortement sa perte nette, passée de -137,9 à -38,2 millions d'euros. Dito pour sa perte opérationnelle courante, qui est ressortie à -57,6 millions d'euros contre -131,2 millions d'euros en 2016. Invest Securities anticipait pour sa part une perte opérationnelle courante de 50,6 millions d'euros.Cette réduction des pertes a été permise par une chute de 31% des dépenses opérationnelles de la société, en ligne avec son objectif. Dans l'allocation de ses ressources, Parrot donne désormais la priorité à sa division Business Solutions (Drones professionnels) plus rentable : les ressources allouées aux drones grand public ont été réduites de 40%. Ce marché très concurrentiel est largement dominé par le groupe chinois DJI.Au sein de l'activité historique de Parrot, la totalité des objets connectés a été vendue et il ne reste plus désormais que des kits mains libres automobiles grand public. Ce désengagement s'est traduit par une chute de 39% de leurs revenus qui, combinée à celle de 6% des ventes de drones grand public, a entrainé un repli de 9% du chiffre d'affaires 2017 du groupe à 151,9 millions. Désormais priorités du groupe, les Drones professionnels ont vu leur activité bondir de 36% à 41,6 millions d'euros.Enfin, la restructuration a un coût élevé : la trésorerie est tombée de 184,8 millions d'euros à fin 2016 à 115,40 millions d'euros à fin 2017.S'agissant de ses perspectives pour 2018, Parrot s'attend à court terme à ce que le redimensionnement du portefeuille de produit grand public autour d'une gamme réduite de drones et la poursuite de la réduction des ventes de produits Automobile grand public pèse encore sur son chiffre d'affaires. Il prévoit cependant d'introduire une nouvelle génération de drones grand public. Parrot a enfin précisé qu'il consommerait moins de trésorerie.