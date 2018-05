Partners Group prend une participation aux USA et achète une société indienne

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Partners Group poursuit ses emplettes. Il a acquis une participation dans l'entreprise américaine GlobalLogic Inc., active dans le développement numérique de produits. La transaction valorise la société américaine à 2 milliards de dollars. Après la finalisation, Partners Group devient un actionnaire aux mêmes droits que l'investisseur "Canada Pension Plan Investment Board" (CPPIB), a-t-il indiqué lundi.

GlobalLogic réalise un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars et affiche une croissance organique de plus de 20%. Depuis 2013, son Ebitda a plus que doublé. L'entreprise emploie 12'000 collaborateurs dans le monde et a comme clients des marques connues dans diverses branches.

Dans un autre communiqué, Partners Group a annoncé avoir, conjointement avec le fonds indien de Private Equity Kedaara Capital fait l'acquisition de la chaîne indienne de magasins de mode Vishal Mega Mart. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de surveillance et sera probablement finalisée cette année encore. Les détails financiers ne sont pas révélés.

