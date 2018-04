Passat : Résultats annuels 2017

M€ - IFRS - au 31 décembre

Résultats audités 2017 2016 Var. Chiffre d'affaires 37,95 42,22 - 10,1 % Résultat opérationnel

En % du CA 2,18

5,7 % 2,96

7,0 % - 26,4 %

- 1,3 pt Résultat net consolidé

En % du CA 1,47

3,9 % 1,86

4,4 % - 20,9 %

- 0,9 pt Résultat net part du groupe

En % du CA 1,31

3,5 % 1,57

3,7 % - 16,7 %

- 0,2 pt

Passat, a réalisé en 2017 des résultats principalement pénalisés par l'activité américaine et par les performances décevantes d'un produit lancé sur le dernier trimestre de l'exercice.

Progression de la rentabilité en France et en Europe du Sud

En France (76% de l'activité du Groupe), l'activité diminue de 4,8% en raison notamment des performances décevantes d'un des produits phares de la gamme lancé à l'occasion des fêtes de fin d'année. La progression du taux de marge commerciale soutenue par un mix-produits favorable et la maîtrise optimisée des charges opérationnelles permettent au Groupe de générer sur cette zone de marché, un résultat opérationnel en hausse de 16,5%, soit à 1,20M€ contre 1,03 M€ en 2016.

En Europe du Sud (9,5% du chiffre d'affaires), si les ventes affichent une baisse de 5,3% par rapport à 2016 en raison notamment des mauvaises performances de la filiale italienne, le résultat opérationnel poursuit son amélioration et ressort quasiment à l'équilibre contre (0,30) M€ en 2016 grâce notamment à la filiale espagnole qui renoue avec la rentabilité.

Aux USA-Canada (14,5% du chiffre d'affaires), l'activité a été pénalisée par le déclin annoncé des gants anti-chaleur. Compte tenu d'un chiffre d'affaires en baisse de 32,9%, le résultat opérationnel qui supporte des frais fixes de publicité et de transport quasi-stables par rapport à 2016, diminue sensiblement à 1,07 M€ contre 2,23 M€ l'année précédente.

Impact de la zone américaine sur les résultats du Groupe

Au global, le taux de marge du Groupe progresse, porté par les contributions positives de la France et de la filiale espagnole.

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 2,18 M€ contre 2,96 M€ en 2016 en raison principalement des mauvaises performances enregistrées sur la zone américaine ainsi que sur la filiale italienne. Il ressort à 5,7% du chiffre d'affaires contre 7,0% en 2016.

Après la comptabilisation d'un résultat financier positif de 0,08 M€, le résultat net consolidé s'élève à 1,46 M€ contre 1,86 M€ en 2016.

Après la comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 1,31 M€ contre 1,57 M€, soit une marge nette de 3,5%, quasi-stable par rapport à 2016.

Un bilan sain

Au 31 décembre 2017, Passat affiche un bilan sain caractérisé par un endettement quasi-nul.

Dividende

Compte tenu de l'évolution défavorable de l'activité aux Etats-Unis et de la probable forte perte de valeur sur le produit lancé en fin d'année, aucune distribution de dividende ne sera proposée par le Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Perspectives

Sur le nouvel exercice, le Groupe envisage d'intensifier ses efforts d'innovation et de sourcing produits pour conforter son leadership sur ses marchés historiques.

La rentabilité, qui bénéficiera des effets positifs de la liquidation en cours de la filiale italienne et de la poursuite de la maîtrise des frais généraux, pourrait être toutefois impactée par l'activité américaine.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, le jeudi 26 juillet 2018, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

PASSAT

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr CAP VALUE

Gilles BROQUELET

Communication financière

01 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52910-passat_ra-2017.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews