Patrimoine & Commerce : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées du 11 avril 2018 au 13 avril 2018

Volume total Code journa- Code identifiant lier identifiant Jour de (en Prix Marché Nom de de de la l'instrument nombre unitaire (MIC l'émetteur l'émetteur transaction financier Devise d'actions) Code) Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2018-04-11 FR0011027135 EUR 226 20,518584 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2018-04-12 FR0011027135 EUR 67 20,200000 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2018-04-13 FR0011027135 EUR 100 20,400000 XPAR TOTAL 393 20,43



Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de Patrimoine et Commerce www.patrimoine-commerce.com dans l'espace Finance/ Documents Financiers/ Informations relatives aux transactions sur actions propres

À propos de Patrimoine & Commerce

Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 437 000 m2. Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.

Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation.

Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris.

Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT

Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com

