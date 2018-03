Patrimoine & Commerce : hausse de 4,2% de l'ANR par action

13/03/2018 | 09:45

Patrimoine & Commerce affiche un actif net réévalué (ANR) hors droits de 343,4 millions d'euros (25,8 euros par action, +4,2%) au 31 décembre 2017 et un résultat net de 30,4 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 18,2%.



Les loyers bruts de la société foncière spécialisée dans les actifs commerciaux au 31 décembre 2017 se sont établis à 41,1 millions d'euros, en hausse de +0,5%, portés principalement par les acquisitions et projets livrés.



La distribution de dividendes sera proposée à l'assemblée générale de le 27 juin 2018 sur la base de 1,15 euro par action (+6,5%), avec, au choix de l'actionnaire, une option pour le paiement du dividende soit en numéraire soit en actions nouvelles.



