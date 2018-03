Patrimoine et Commerce : Présentation des résultats annuels 2017

Résultats annuels 2017

Résultat net récurrent en hausse de +23,3%

Patrimoine de 736 M€ en croissance de +10,5%

Hausse du dividende de +6,5%

Le Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce, réuni le 12 mars 2018, a examiné l'activité de la société et validé les comptes annuels de l'exercice 2017, arrêtés par la Gérance.

Croissance des loyers bruts : +0,5%

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 31 décembre 2017 se sont établis à 41,1 M€ contre 40,9 M€ au 31 décembre 2016, en hausse de +0,5%, portés principalement par les acquisitions et projets livrés.

Au cours de la période, le portefeuille n'a connu que des mouvements mineurs de locataires (rotation de 2,6% des locataires) malgré un environnement économique difficile. Le taux d'occupation financier sur l'ensemble du patrimoine reste très élevé, à 95%5, et le taux d'impayés de 2% atteste de la qualité et de la résilience du portefeuille de la société.

Hausse du résultat net récurent : +23,3%

Les autres produits et charges d'exploitation représentent un produit de 1,5 M€ (contre une charge de 4,3 M€ en 2016). En 2017, les autres produits d'exploitation comprennent la plus-value de 5,9 M€ liée à la cession de l'opération de Cergy.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 8,9 M€ au 31 décembre 2017 en baisse de ­7,2% par rapport au 31 décembre 2016. La Société a profité du contexte de taux bas avec un taux moyen qui ressort sur l'année 2017 à 2,83% (contre 3,10% au 31 décembre 2016), notamment avec la mise en place de financements à des taux attractifs sur les actifs de Wittenheim (67), Plérin (22), portefeuille Leader Price, Argentan (61), Lexy (54), Champniers (16), Cognac (16) et Bourg-en-Bresse (01).

Le résultat net récurrent s'établit ainsi à 29,7 M€ (ou 2,22 € par action), en hausse de +23,3% par rapport à l'exercice 2016.

En tenant compte des variations de juste valeur des immeubles de placement (+1,3 M€) et des instruments financiers (+1,9 M€), de la quote-part des sociétés mises en équivalence (-1,8 M€) et des autres produits et charges (-0,6 M€), le résultat net s'établit à 30,4 M€ au 31 décembre 2017 (contre 25,7 M€ en 2016), soit une hausse de +18,2%.

Enfin, après retraitement des minoritaires, le résultat net part Groupe, s'établit à 29,5 M€, en hausse de +13,8% par rapport à l'exercice 2016.

Valeur du patrimoine : +70M€

Au 31 décembre 2017, la valeur d'expertise du patrimoine (hors droits et y compris actifs consolidés par mise en équivalence et actifs destinés à être cédés) s'établit à 736,3 M€ en augmentation de +10,5% par rapport au 31 décembre 2016. Le taux de capitalisation des actifs en exploitation est de 7,2%.

Au cours de l'exercice, Patrimoine & Commerce a développé et optimisé son portefeuille avec les acquisitions et livraisons de 9 actifs Leader Price et de retail parks à Lexy (54), Argentan (61), Plérin (22), Bourg-en-Bresse (01), Wittenheim (67) et Cognac (16). L'investissement global s'est élevé à 64,7 M€ représentant un rendement net de 7,1%.

Par ailleurs, Patrimoine & Commerce continue d'arbitrer ses actifs non stratégiques avec la cession d'un immeuble de bureaux à Blagnac (31) et de trois cellules commerciales à Quetigny (21), Epagny (74) et Chaintré (71) pour un montant total de 11,5 M€, en ligne avec les valeurs d'expertise.

ANR par action à 25,8 € (+4,2%)

L'endettement net retraité consolidé, de 340,1 M€ au 31 décembre 2017, permet au groupe de présenter un ratio Loan-To-Value de 47,2%, cohérent avec l'objectif de 50% que s'est fixé Patrimoine & Commerce.

L'actif net réévalué hors droits s'élève quant à lui à 343,4 M€ (25,8 € par action, +4,2%) au 31 décembre 2017.

Croissance du dividende : +6,5%

La distribution de dividendes sera proposée à l'Assemblée Générale de Patrimoine & Commerce le 27 juin 2018 sur la base de 1,15 € par action, avec, au choix de l'actionnaire, une option pour le paiement du dividende soit en numéraire soit en actions nouvelles de la Société. Le montant de distribution proposé est en progression de +6,5% par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives

Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : « Tous les indicateurs financiers de l'exercice 2017 sont en croissance, confirmant la résilience du modèle de foncière de retail parks low cost en France dans un contexte économique toujours perturbé. Notre solide structure financière nous permet de poursuivre notre stratégie active d'investissement et d'être confiants dans les perspectives de développement de Patrimoine & Commerce. »

