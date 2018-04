PAYPAL : dépasse les attentes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du paiement en ligne Paypal est attendu en hausse à la faveur d’une performance supérieure aux attentes au premier trimestre. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 33% à 511 millions de dollars, soit 42 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 57 cents, dépassant le consensus Thomson Reuters s’élevant à 54 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de Paypal a augmenté de son côté de 24% à 3,62 milliards de dollars pour un consensus de 3,59 milliards.Il a progressé de 22% hors effets de change.Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 32% à 132 milliards de dollars.Pour le deuxième trimestre 2017, Paypal table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 54 et 56 cents et un chiffre d'affaires compris entre 3,78 et 3,83 milliards de dollars, en croissance de 21 à 22%. Le marché vise respectivement 56 cents et 3,75 milliards de dollars.