PayPal : Safaricom et TransferTo Annoncent une Collaboration au Kenya

Le nouveau service permet le commerce électronique mondial sur le continent africain et permet aux utilisateurs de M-PESA au Kenya de faire des achats avec les commerçants PayPal dans le monde entier et permet les entreprises et les freelancers en ligne kenyans, de vendre en toute sécurité et transférer des fonds entre leurs comptes PayPal et M-PESA

PayPal et Safaricom ont annoncé une collaboration révolutionnaire qui permet aux Kenyans de transférer facilement de l'argent entre leurs comptes M-PESA et PayPal. Le nouveau service élimine les obstacles importants qui ont empêché les consommateurs et les entreprises du pays de tirer pleinement parti du commerce électronique mondial.

« La collaboration de PayPal avec M-PESA s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'entreprise visant à permettre le commerce électronique et la démocratisation des services financiers sur le continent africain », explique Efi Dahan, Directeur Général pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie. « Nous sommes ravis d'apporter le portefeuille mobile M-PESA et les services conjoints PayPal sur le marché kenyan, ce qui rend plus pratique et sécurisé pour les utilisateurs de retirer et ajouter de l'argent à leurs comptes tout en participant à l'économie numérique mondiale. »

« La coopération de M-PESA et PayPal ouvrira les marchés mondiaux et l'économie mondiale à des millions d'entreprises et de particuliers kenyans et siégeant à Kenya », a déclaré Joseph Ogutu, Directeur de la Stratégie à Safaricom. « Ce développement ouvre une nouvelle ère de rapidité et de commodité au-delà des frontières, car nous œuvrons à élaborer de plateformes robustes innovantes grâce auxquelles les entrepreneurs et les consommateurs peuvent profiter des transferts monétaires internationaux et de l'essor du commerce électronique ».

M-PESA a révolutionné l'espace des paiements mobiles en offrant aux Kenyans la flexibilité nécessaire pour effectuer des paiements rapidement et facilement à partir de n'importe quel téléphone mobile. Le nouveau service permet aux consommateurs kényans disposant d'un compte M-PESA de faire des achats dans des entreprises en ligne à travers le monde. Grâce à ce nouveau service, les entreprises et les travailleurs en freelance Kenyans sont désormais en mesure de vendre plus facilement aux clients du monde entier, bénéficiant de la technologie sécurisée et fiable de PayPal pour percevoir leur paiement, et du service nouvellement lancé pour transférer leur argent dans leur portefeuille M-PESA.

TransferTo exploite un réseau mondial de paiements mobiles transfrontaliers pour les marchés émergents et est le partenaire technologique à la base de cette collaboration stratégique.

« Nous sommes fiers d’être choisis par ces deux fournisseurs de paiements de classe mondiale pour combler le fossé entre les services offerts dans les pays développés et ceux disponibles dans les marchés émergents - qui forme la pierre angulaire de la mission de TransferTo », a déclaré Peter De Caluwe, PDG de TransferTo. « Ce service marque une étape importante dans l'évolution des paiements mobiles transfrontaliers, dans la mesure où la technologie de TransferTo crée un lien fondamental entre les utilisateurs de M-PESA au Kenya et le réseau mondial de PayPal et relie les acheteurs et les commerçants kenyans au monde du commerce électronique mondial. », A déclaré De Caluwe.

Le service est maintenant disponible en ligne pour tous les Kenyans disposant de comptes PayPal et M-PESA.

Pour vous inscrire au service et pour plus d'informations veuillez visiter: www.paypal-mobilemoney.com/m-pesa.

À propos de PayPal

Motivé par l'idée fondamentale que l'accès aux services financiers est créateur d'opportunités, PayPal (NASDAQ : PYPL) s'engage à démocratiser les services financiers et à permettre aux particuliers et aux entreprises de rejoindre l'économie mondiale pour y prospérer. Notre plateforme ouverte de paiements numériques procure aux 277 millions de détenteurs de compte actif PayPal la confiance nécessaire pour interagir et effectuer des transactions grâce à des méthodes innovantes et robustes, que ce soit en ligne, à partir d'un terminal mobile, d'une application, ou en personne. Grâce à une combinaison d'innovations technologiques et de partenariats stratégiques, PayPal crée de nouveaux moyens pour gérer et déplacer de l'argent, tout en offrant la flexibilité de choisir quand payer ou être payé. Disponible dans plus de 200 marchés à travers le monde, la plateforme PayPal, ainsi que Braintree, Venmo et Xoom, permet aux consommateurs et aux commerçants de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de gérer leurs comptes en 25 devises. Pour plus d'informations sur PayPal, visitez https://www.paypal.com/about. Pour des renseignements financiers sur PayPal, rendez-vous sur https://investor.paypal-corp.com.

À propos de Safaricom

Safaricom transforme des vies. Nous fournissons des services de voix, de données, de services financiers et d'entreprise à une gamme d'abonnés, de petites entreprises et de gouvernements, en utilisant une variété de plateformes. Nous ravissons plus de 29.5 millions d'abonnés en fournissant plus de 200 000 points de contact à nos clients et offrant plus de 100 produits différents dans notre portefeuille. Coté à la bourse de Nairobi et avec des recettes annuelles dépassant 200 milliards de Ksh, Safaricom a investi 38 milliards de Ksh dans l'infrastructure cette année, fournissant à plus de 80% de la population du Kenya une couverture 4G et 3G et une couverture 2G à 95% des Kenyans. Safaricom a exploité son infrastructure de fibre propriétaire pour créer une entreprise dédiée, qui fournit des services de TI gérés aux clients dans la région de l'Afrique de l'Est.

Safaricom a été le pionnier du transfert d'argent mobile à l'échelle mondiale par le biais de M-PESA, le service le plus performant du genre dans le monde. Lancé en mars 2007, M-PESA compte désormais plus de 27.8 millions de clients et plus de 148,000 points de vente d'agents M-PESA dans le pays.

À propos de TransferTo

TransferTo est un réseau mondial leader de paiements mobiles transfrontaliers qui interconnecte les institutions financières et les fournisseurs de services financiers numériques à l'échelle mondiale pour faciliter les recharges de temps d'antenne mobile et les transferts d'argent en temps réel depuis et vers les marchés émergents - tout via une connexion API unique et un cadre de conformité global.

Siégeant à Singapour, la société dispose des bureaux régionaux à Miami, Londres et Dubaï, avec des représentations locales à Mumbai, Jakarta, Kuala Lumpur, San Salvador, Nairobi, Dakar et Barcelone. TransferTo a été fondée en 2005.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.transfer-to.com

