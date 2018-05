PayPal : élargit considérablement sa plateforme mondiale omnicanal grâce à l'acquisition d'iZettle

La société élargit sa gamme de produits sur douze marchés, et ajoute des capacités en magasin sur onze marchés

Elle propose une plateforme évolutive pour une expansion géographique rapide

Elle fait progresser la mission de PayPal, qui est d'aider les petites entreprises à se développer et à prospérer au sein de l'économie numérique mondiale

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ : PYPL) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord portant sur l'achat d'iZettle, principale plateforme de commerce pour les petites entreprises en Europe et en Amérique latine, pour la somme de 2,2 milliards USD. L'acquisition d'iZettle élargit considérablement la présence de PayPal en magasin, et renforce la plateforme de PayPal afin d'aider des millions de petites entreprises autour du monde à grandir et à prospérer dans un environnement de vente au détail omnicanal.

Left to right: Jacob de Geer, CEO and Co-Founder of iZettle, Dan Schulman, President and CEO of PayPal, and Bill Ready, EVP, Chief Operating Officer of PayPal. (Photo: Business Wire)

« Les petites entreprises sont le moteur de l'économie mondiale, c'est pourquoi nous continuons à élargir notre plateforme afin de les aider à tenir tête à la compétition et à sortir gagnantes, que ce soit en ligne, en magasin et via des dispositifs mobiles », a déclaré le président et chef de la direction de PayPal, Dan Schulman. « iZettle et PayPal ont une complémentarité stratégique, et partagent une mission, des valeurs et une culture communes, ainsi que des produits et des zones géographiques complémentaires. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les consommateurs veulent avoir la possibilité d'acheter quand, où et comme ils le veulent. Avec près d'un demi-million de commerçants sur leur plateforme, Jacob de Geer et son équipe apportent des capacités et des talents de première ligne qui vont étendre la possibilité pour PayPal d'être une solution complète mondiale pour le commerce omnicanal. »

Cette combinaison permet de réunir l'expertise en magasin, la force de la célébrité de la marque et de la commercialisation numérique d'iZettle, avec l'envergure mondiale, le leadership en matière de paiements mobiles et en ligne, et la réputation de confiance de la marque PayPal.

Dès la conclusion de l'accord, PayPal a gagné des capacités en magasin sur les onze marchés suivants : Brésil, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède. PayPal a également remporté des opportunités d'expansion en magasin à court terme sur d'autres marchés existants de PayPal, et peut désormais accélérer ses solutions de commerce omnicanal en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Le fait de combiner nos actifs et notre expertise avec un leader industriel mondial tel que PayPal, nous permet d'offrir encore plus de valeur aux petites entreprises, afin de les aider à réussir dans un monde de géants », a déclaré Jacob de Geer, PDG d'iZettle,. « La combinaison d'iZettle et de PayPal sera extrêmement avantageuse pour nos commerçants qui auront accès à une gamme d'outils encore plus étendue, ce qui les aidera à se faire payer, à vendre plus intelligemment et à se développer. »

iZettle espère générer des revenus bruts d'environ 165 millions USD en 2018, avec environ 6 milliards USD en volume total de paiements (VTP) traités prévus sur sa plateforme. La société a fait progresser ses revenus à un taux de croissance composé annuel (TCCA) d'environ 60 % entre 2015 et 2017. iZettle prévoit d'atteindre une rentabilité EBITDA d'ici 2020 de manière autonome.

Une fois l'acquisition clôturée, Jacob de Geer continuera à diriger iZettle, qui fonctionnera comme une partie intégrante des services aux commerçants de PayPal, sous la direction de Bill Ready, chef de l'exploitation de PayPal. L'équipe de direction expérimentée d'iZettle, qui a démontré qu'elle était capable de se mettre à l'échelle à un rythme soutenu, continuera à diriger l'entreprise, assurant la continuité pour les clients, les employés et les partenaires. Dès la conclusion de l'accord, iZettle deviendra le centre européen d'excellence pour les produits et services en magasin proposés par PayPal.

La transaction devrait être dilutive d'environ 0,01 USD aux fins du BPA non-PCGR pour l'année complète 2018 de PayPal communiqué précédemment. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2018. La clôture de la transaction est soumise à plusieurs conditions de clôture d'usage, notamment à des approbations réglementaires. Les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante jusqu'à la clôture.

Un diaporama présentant un aperçu de la transaction est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse investor.paypal-corp.com. PayPal organisera une Journée des investisseurs le 24 mai 2018 à San Francisco, Californie, durant laquelle la direction fournira des détails supplémentaires sur la transaction. Une transmission Web en direct de l'événement sera disponible sur investor.paypal-corp.com dès 8h30. heure avancée du Pacifique (PDT).

Evercore agit en qualité de conseiller financier unique de PayPal, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Roschier agissent en qualité de conseillers juridiques pour ce qui est de la transaction. J.P. Morgan Securities plc agit en qualité de conseiller financier unique d'iZettle, tandis que Gernandt & Danielsson agit en qualité de conseiller juridique.

À propos de PayPal

Intimement persuadé que la capacité d'accéder à des services financiers crée une opportunité, PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ : PYPL) se consacre à la démocratisation des services financiers et à l'autonomisation des personnes et des entreprises, afin qu'elles s'unissent et prospèrent au sein de l'économie mondiale. Notre plateforme ouverte de paiements numériques donne aux quelques 237 millions de titulaires de comptes actifs de PayPal la confiance de se connecter et d'effectuer des transactions selon de nouveaux et puissants moyens, que ce soit en ligne, sur un dispositif mobile, au sein d'une application ou en personne. Grâce à une combinaison de partenariats d'innovation technologique et de partenariats stratégiques, PayPal crée de meilleurs moyens de gérer et de déplacer de l'argent et offre le choix et la flexibilité au moment d'envoyer des paiements, de payer ou de se faire payer. Disponible sur plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal , qui inclut Braintree, Venmo et Xoom, permet aux consommateurs et aux commerçants de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de maintenir un solde de trésorerie sur leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour obtenir plus d'informations sur PayPal, rendez-vous sur la page https://www.paypal.com/about ou suivez-nous sur @PayPalNews. Pour toute information financière concernant PayPal Holdings, Inc. , rendez-vous sur la page https://investor.paypal-corp.com.

À propos d'iZettle

iZettle s'est donné pour mission d'aider les petites entreprises à réussir dans un monde de géants. Fondée à Stockholm en 2010, la société de technologie financière a révolutionné les paiements mobiles avec le premier mini lecteur de carte à puce et logiciel pour dispositifs mobiles au monde. Aujourd'hui, la plateforme de commerce d'iZettle pour les petites entreprises en Europe et en Amérique latine propose des outils permettant de se faire payer, de vendre plus intelligemment et faire prospérer votre entreprise. Les plus grands actionnaires actuels d'iZettle sont Zouk Capital, Index Ventures et 83North.

Déclarations prévisionnelles

Cette annonce contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations et les informations prévisionnelles font référence à des événements et à la performance futurs et reflètent les attentes de PayPal concernant l'impact de cette transaction sur les résultats financiers et les résultats d'exploitation, ainsi que sur les activités de PayPal et d'iZettle, sur l'exploitation et la gestion d'iZettle après l'acquisition, et sur la date de clôture de l'acquisition. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des mots tels que « chercher », « penser », « prévoir », « estimer », « anticiper », « s'attendre à », « avoir pour intention de », et par des déclarations concernant un événement ou un résultat qui « peut », « sera », « devrait », « pourrait », ou « est susceptible » de se produire ou d'être atteint et toutes les autres expressions de ce type.

Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de faire différer substantiellement les résultats réels des déclarations qui ont été faites ; les lecteurs sont par conséquent avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations et aux informations prévisionnelles. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à de telles différences, citons, sans qu'ils y soient limités : le calendrier et l'éventuel résultat d'approbations des porteurs de titres ou d'approbations réglementaires liées à la transaction ;, la possibilité que la transaction ne soit pas clôturée ; la réaction à la transaction de la part des clients et des partenaires commerciaux d'iZettle ; la réaction des concurrents à la transaction ; la rétention des employés d'iZettle ; les projets de PayPal pour iZettle ; les contextes économiques et politiques sur les marchés mondiaux sur lesquels opèrent PayPal et iZettle ; la croissance future des activités de PayPal et d'iZettle ; et la possibilité que l'intégration qui suivra la transaction soit plus difficile que prévue. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur ces facteurs et d'autres dans le rapport annuel de plus récent de PayPal Holdings, Inc. sur formulaire 10-K, dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, dans les rapports actuels sur formulaire 8-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que dans ses futurs documents déposés auprès de la SEC.

PayPal rejette expressément toute obligation ou engagement concernant la diffusion des mises à jour ou des révisions des déclarations prévisionnelles figurant dans les présentes, afin qu’elles reflètent tout changement au niveau des attentes à cet égard ou tout changement au niveau des événements, situations ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations.

