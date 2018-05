Paypal : finalise l'acquisition d'iZettle

21/05/2018 | 14:25

PayPal Holdings a annoncé, samedi, avoir signé un accord portant sur l'achat d'iZettle, principale plateforme de commerce pour les petites entreprises en Europe et en Amérique latine, pour la somme de 2,2 milliards de dollars.



Cette opération 'permet de réunir l'expertise en magasin, la force de la célébrité de la marque et de la commercialisation numérique d'iZettle, avec l'envergure mondiale, le leadership en matière de paiements mobiles et en ligne, et la réputation de confiance de la marque PayPal', indique Paypal dans un communiqué.



Grâce à cet accord, Paypal va renforcer sa présence en points de vente sur onze marchés (Brésil, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède). iZettle deviendra pour sa part le 'centre européen d'excellence' pour les produits et services en magasin proposés par PayPal.



'La combinaison d'iZettle et de PayPal sera extrêmement avantageuse pour nos commerçants qui auront accès à une gamme d'outils encore plus étendue, ce qui les aidera à se faire payer, à vendre plus intelligemment et à se développer', notait Jacob de Geer, PDG d'iZettle.





