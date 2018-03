PCAS : mise à disposition du document de référence et du rapport financier annuel 2017

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

Longjumeau, le 29 mars 2018

Le Document de Référence 2017 de PCAS, incluant le rapport financier annuel, a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 28 mars 2018 sous le numéro de dépôt D.18-0199.

Il intègre :

- Le rapport financier annuel 2017,

- Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'article L.225-37 du Code de Commerce,

- Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document est désormais disponible :

- au siège social de PCAS : 23 rue Bossuet, P.A. La Vigne aux Loups 91160 Longjumeau

- sur le site internet de la société : www.pcas.com

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE : Assemblée Générale 2018, le 25 avril 2018, 10h00 à Villeneuve-la-Garenne

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

NewCap Vincent Touraille / Eric Moissenot

PCAS Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier

NewCap

Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69 79 61 32

www.pcas.com Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

