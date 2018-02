PCAS : vise une légère hausse du CA en 2018

20/02/2018 | 18:26

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 218,3 ME au 31 décembre 2017, en croissance de 13,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 148,9 ME, en croissance de 14,6% par rapport à 2016. ' Elle est particulièrement soutenue par l'activité Exclusive ' précise le groupe.



L'EBITDA s'inscrit à 31,5 ME, contre 27,3 ME en 2016, soit une marge de 14,4% (14,2% en 2016). Le résultat opérationnel courant ressort à 19,1 ME, contre 16,2 ME en 2016.



Le résultat net ressort à 5,8 ME en 2017 contre 6,6 ME en 2016. L'endettement net du Groupe est de 56,7 ME contre 48,7 ME au 31 décembre 2016.



' En 2018, le chiffre d'affaires du Groupe devrait être en légère augmentation. Les résultats du Groupe pourraient toutefois être sensiblement affectés si la parité euros/usd actuelle devait se confirmer ' indique le groupe.



