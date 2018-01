PCB : Communiqué de presse

McKesson Corporation est l'actionnaire de contrôle ultime de OCP S.A.S. et de Brugefi Invest S.A.S. Brugefi Invest S.A.S. est contrôlée à 100% par OCP S.A.S. qui détient au total, directement et indirectement, 95,64% des droits de vote dans PCB SA. La chaîne de contrôle est reflétée dans le schéma joint en annexe de la présente. McKesson Corporation n'est pas contrôlée.

 Informations supplémentaires

OCP S.A.S. détenait indirectement 86,79% des droits de vote dans PCB SA (directement 45,43% et indirectement 41,35% via Brugefi Invest S.A.S.). OCP S.A.S. a apporté à PCB SA sa participation dans McKesson Belgium Holdings SPRL. Cet apport a entraîné une augmentation de capital de PCB SA, par l'émission de 11.348.403 nouvelles actions sans mention de valeur nominale. Ces nouvelles actions ont été attribuées à OCP S.A.S., à titre de rémunération de son apport précité. Cet apport et l'augmentation de capital qui en résulte ont été approuvés par une assemblée générale extraordinaire de PCB SA du 20 décembre 2017. Il en résulte qu'OCP S.A.S. détient désormais directement 81,98% des droits de vote de PCB SA. Le nombre de titres détenus par Brugefi Invest S.A.S. dans PCB SA n'a pas changé, mais sa participation a été diluée suite à l'opération, et Brugefi Invest S.A.S. détient à présent 13,66 % des droits de vote de PCB SA.