Les membres de la direction de Peak se rendront en Chine en prevision du lancement d'ASFC

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - March 9, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que les membres de la haute direction de Peak se rendront en Chine le 11 mars prochain afin de rencontrer différents partenaires stratégiques en lien avec le lancement imminent de la société en coparticipation de services financiers Asia Synergy Financial Capital (« ASFC »).

Les membres de la direction de Peak basés en Chine ainsi que les membres de la haute direction de son partenaire stratégique Jiu Dong Ltd. (« Jiu Dong »), ont travaillé en étroite collaboration avec le Bureau Municipal des Affaires Financières de Wuxi afin d'obtenir l'approbation finale pour la création d'ASFC. Les membres de la haute direction canadienne de Peak ont également été impliqués tout au long du processus. Un processus que les parties ont convenu être maintenant suffisamment avancé pour commencer à prendre des mesures concrètes en préparation des premières transactions d'ASFC. Les membres de la haute direction canadienne de la Compagnie se rendront en Chine pour discuter des plans opérationnels et stratégiques d'ASFC pour 2018 et de ses objectifs financiers à court terme. Les discussions feront également l'objet de la planification d'un événement qui serait tenu à Montréal ce printemps afin d'introduire les membres de la direction de Jiu Dong à la communauté d'investissement canadienne. Cet événement donnera également l'opportunité de présenter la vision de Peak pour ASFC et pour l'avenir du financement des petites et moyennes entreprises en Chine.

Conversion en actions de 1M $ de débenture garantie par l'exercice de bon de souscription

La Compagnie annonce également qu'en date du 7 février 2018, un montant de 1M $ de débenture garantie provenant du placement privé du 15 décembre 2017 a été cédé pour exercer des bons de souscription à un prix de 0,05 $ par action. La Compagnie a donc émis 20M d'actions à un prix de 0,05 $ par action au détenteur de la débenture. Suite à cette transaction, le solde de débenture garantie en circulation est maintenant de 4,65M $, réduit de 7,35M $ du montant original de 12M $.

Mise à jour du site web et de la présentation sommaire de Peak

Peak annonce également qu'elle a effectué une mise à jour de son site web (http://www.peakpositioning.com) afin de mieux refléter le modèle d'affaires présenté pour la première fois aux actionnaires en avril 2017, dans lequel ASFC est prévu jouer un rôle clé. Le nouveau site web inclut également la plus récente présentation sommaire exécutive de Peak qui donne des informations additionnelles sur les filiales de la Compagnie et leurs différents modèles de revenus.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste : 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste : 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.