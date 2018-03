Peak et son partenaire Chinois sont avises de preparer le transfert de fonds initial pour l'approbation d'ASFC

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - March 29, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que la Compagnie ainsi que les membres de la haute direction de son partenaire stratégique chinois pour la création d'ASFC, Jiu Dong Ltd. (« Jiu Dong »), ont été avisés par le Bureau Municipal des Affaires Financières de Wuxi (BMAFW) de se préparer à transférer la somme de 100M de yuans à un compte en fidéicommis spécifique afin de permettre à ce dernier de valider qu'ASFC rencontre les exigences financières requises devant permettre le début des opérations d'ASFC en tant que société de services financiers en Chine.

Plus tôt cette semaine, Peak a débuté le processus de transfert des fonds de sa filiale de Hong Kong à sa filiale récemment établie à Wuxi, laquelle transférera la contribution de Peak de 51M de yuans (environ 10,2M $CAN) au compte en fidéicommis. Les dirigeants de Jiu Dong transféreront collectivement la somme de 49M de yuans (environ 9,8M $CAN) au même compte afin de totaliser la somme requise de 100M yuans.

Selon les instructions du BMAFW, les sommes doivent demeurer dans le compte en fidéicommis jusqu'à la création d'ASFC et de l'ouverture de son propre compte de banque, après quoi les fonds seront alors transférés au compte de banque d'ASFC qui pourra débuter ses opérations.

Peak et son partenaire ont été avisés par le BMAFW que dans la mesure où les fonds sont déposés au compte en fidéicommis dans le délai prescrit par le BMAFW, ASFC pourra être créé et débuter ses opérations avant la fin du mois d'avril 2018. Peak fera une mise à jour sur la situation dès que le transfert de 100M RMB au compte en fidéicommis est confirmé et annoncera par la suite le début officiel des opérations d'ASFC.

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des dernières avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

