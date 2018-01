Peak met en place les bureaux d’ASFC en prévision de la dernière étape de l’approbation du gouvernement

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - January 24, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que, plus tôt cette année, le Bureau Municipal des Affaires Financières de Wuxi (BMAFW) a complété sa revue des documents soumis par Peak en vue de la création de sa filiale de services financiers, Asia Synergy Financial Capital (« ASFC »), en tant que société de services financiers licenciée en Chine. Le résultat de cette revue est que le BMAFW a subséquemment donné à Peak et à son partenaire stratégique Jiu Dong Limitée (« Jiu Dong ») le feu vert afin de procéder à l'établissement physique des bureaux d'ASFC en préparation des dernières étapes du processus d'audit du BMAFW avant l'enregistrement officiel d'ASFC comme une société de services financiers chinoise.

Peak et Jiu Dong ont maintenant complété l'établissement des bureaux d'ASFC dans le district de Yixing de la ville de Wuxi, à l'ouest de Shanghai. Au cours de cette étape finale de ce processus d'approbation, qui suit son cours normal et devrait se compléter dans les prochaines semaines, le BMAFW va visiter les bureaux d'ASFC pour s'assurer qu'ils rencontrent les lignes directrices établies pour une société de services financiers chinoise. ASFC s'attend à démarrer ses opérations dès que le processus d'audit du BMAFW sera terminé.

Peak sera présent à la conférence d'investissement Cantech à Toronto

La Compagnie annonce également qu'elle sera présente à la conférence d'investissement Cantech de cette année ( http://cambridgehouse.com/e/cantech-investment-conference-2018-72 ), soit la plus grande conférence d'investissement en technologie au Canada. La conférence aura lieu dans l'édifice nord du Metro Toronto Convention Centre le 31 janvier 2018. Peak sera situé au kiosque 211 et invite ses actionnaires qui seront à la conférence de venir les rencontrer.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.