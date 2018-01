Pearson : chute sur un point d'activité

17/01/2018 | 11:57

Pearson chute de 4,6% à Londres, après l'annonce par l'éditeur d'ouvrages éducatifs qu'il prévoit un profit opérationnel ajusté entre 520 et 560 millions de livres sterling en 2018, ce qui semble décevoir les investisseurs.



Le groupe londonien, qui ne dévoilera pas ses comptes 2017 avant le 23 février, indique toutefois que son profit opérationnel ajusté ressortira entre 600 et 605 millions, soit le haut de sa fourchette cible de 576-606 millions présentée en octobre dernier.



