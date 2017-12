Pernod Ricard : BISQUIT Cognac rejoint la société italienne DAVIDE CAMPARI MILANO

Le groupe CAMPARI veut réintégrer BISQUIT dans les top 5 mondial des cognacs.

Comme la plupart des maisons de cognac, BISQUIT est très ancienne. Elle a été fondée en 1819.

Numéro 3 du cognac jusque dans les années 60, elle a reculé à la onzième place en quelques années avant d’être rachetée par le groupe sud-africain Distell. Des efforts qualitatifs et quantitatifs sont alors entrepris et la production passe de 45 000 cavos de 12 bouteilles en 2008 à 100 000 en 2013.

L’entreprise s’est installée en plein cœur de la ville de Cognac dans un château de 1 000 m2 entièrement rénové et un terrain de 1,5 hectares converti en site de production-exploitation.

Grâce à ces investissements, Distell qui avait racheté Bisquit au groupe Pernod Ricard au prix de 31 millions d’euros, l’a revendu 52,2 millions à Campari.

Campari est n°6 mondial des spiritueux (avec Grand Marnier sa dernière acquisition en 2016).

Le groupe italien souhaite s’approcher des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour Bisquit en 2018, via ses principaux marchés que sont l’Afrique du Sud, la Belgique et la Suisse, ainsi que tous les Duty free du monde entier.

Bisquit est apprécié des amateurs d’eaux de vie grâce à sa méthode de longue distillation avec une coupe reculée au maximum lors du « coulage du cœur ».

Lors de sa vente, Bisquit commercialisait 100 000 caisses de neuf litres par an. Campari espère donc augmenter sensiblement cette production et rejoindre le club des 5 plus grandes maisons de cognac que sont Hennessy Courvoisier et Camus. Davide Campari Milano, le nouveau propriétaire du Cognac Bisquit est cotée à la Bourse de Milan. L’action vaut 6,41 euros ce 22 décembre 2017, en croissance de +39,35% sur 1 an et de 121,42% sur 5 ans.