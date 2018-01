Pernod Ricard : renouvelle avec Erasmus un partenariat reconnu pour son...

Sur 367 000 étudiants touchés par le programme, 88,8% le trouvent utile et 61% confirment avoir modifié leurs habitudes de consommation pendant les soirées

Pernod Ricard renouvelle ce jour à Bruxelles son partenariat avec l'Erasmus Student Network (ESN) pour la huitième année consécutive. L'accord, signé à Bruxelles ce jour, porte sur un programme de responsabilisation pour lutter contre les épisodes d'alcoolisation massive. Une évaluation externe indépendante du programme de prévention, appelé Responsible Party, souligne l'efficacité de cette initiative et l'évolution positive des pratiques de consommation auprès des jeunes étudiants : 61% des étudiants interrogés confirment avoir modifié leurs habitudes de consommation de produits alcoolisés. Les résultats de ce partenariat font écho à plusieurs signaux convergents indiquant une baisse du binge drinking au niveau européen.

Déjà déployée avec succès dans 32 pays, cette initiative a permis l'organisation de plus de 580 « soirées responsables » au cours desquelles des étudiants membres du réseau ESN vont à la rencontre de leurs camarades pour leur prodiguer des conseils concrets en matière de consommation responsable ou leur proposer de l'eau et des outils de prévention. 367 000 étudiants européens ont ainsi déjà été sensibilisés à une consommation maitrisée des produits alcoolisés.

Pour la deuxième fois cette année, Pernod Ricard a commandité une étude indépendante sur le comportement de consommation des étudiants. La dernière étude a été menée par un chercheur de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve et comporte également une évaluation scientifique indépendante du programme Responsible Party. Riches en enseignements, les conclusions de cette étude indiquent une évolution positive des pratiques de consommation chez les étudiants. Après avoir collecté les témoignages de plus de 30 000 d'entre eux, il ressort que les deux tiers (67,5%) ne sont pas considérés comme des binge drinkers, terme désignant un consommateur adepte d'une consommation excessive dans un lapse de temps très réduit.

Cette étude exhaustive permet également de mettre en perspective les habitudes de consommation des étudiants avec les résultats de l'évaluation du programme de prévention Responsible Party. 88,8% des étudiants interrogés jugent le programme utile, un sur deux considérant qu'il contribuait à éveiller les consciences.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, et Christian Porta, Président-Directeur Général de Pernod Ricard EMEA/LATAM (Europe Middle East Africa/Latin America), étaient à Bruxelles ce mercredi 24 janvier pour renouveler le partenariat avec ESN avant de prendre part à un débat sous l'égide d'Euractiv aux côtés notamment de représentants de la Commission Européenne et du Président d'ESN, João Pinto. Il aura pour thème « Smart prevention works : encourager les étudiants européens à adopter un mode de vie responsable », et sera l'occasion d'analyser les résultats de l'évaluation du programme Responsible Party et de débattre plus largement des moyens et politiques de prévention les plus efficaces auprès du public jeune.

Comme l'explique Alexandre Ricard, « Le partenariat que nous renouvelons avec ESN autour du programme Responsable Party est pour moi primordial. D'abord parce qu'il s'inscrit pour Pernod Ricard dans le cadre d'une politique résolue en faveur de la consommation toujours plus responsable et donc toujours plus conviviale. Ensuite parce que les étudiants sont un public très exposé au risque de consommation inappropriée. Si on observe plusieurs signaux convergents indiquant une baisse du binge drinking au niveau européen, c'est précisément grâce à des actions efficaces de ce type, associant des acteurs engagés de l'industrie avec des associations et ONGs autour de projets de prévention pertinents et utiles. »

Selon les derniers chiffres de l'ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs), qui mène tous les 4 ans une analyse paneuropéenne sur les pratiques addictives des jeunes de plus de 16 ans (96 046 élèves interrogés dans 35 pays), ces derniers présentent des comportements de consommation inférieurs à ceux de 2011 dans la plupart des pays. Quant à la France, le binge-drinking est en net recul de 30% depuis 2011.

L'évaluation finale de l'étude mentionnée est disponible dans son intégralité ICI

