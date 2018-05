Le pétrole baisse à New York, reste proche des pics depuis 2014

NEW YORK, 11 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont reflué vendredi sur le marché new-yorkais Nymex au terme d'une semaine qui les a ramenés à des plus hauts de trois ans et demi en raison des tensions géopolitiques autour de l'Iran.

Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 66 cents, soit 0,92%, à 70,70 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 35 cents (-0,45%) à 77,12 dollars.

Sur la semaine, marquée par l'annonce par Donald Trump du rétablissement de sanctions américaines contre l'Iran, le brut léger américain a gagné un peu plus de 1% et le Brent environ 2,8%. (Jessica Resnick-Ault Bertrand Boucey pour le service français)