Le pétrole finit en hausse à New York, le WTI à plus de $60

Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, le brut léger américain clôturant 2017 sur un nouveau plus haut depuis la mi-2015 à plus de 60 dollars le baril.

Le West Texas Intermediate (WTI) a profité de l'annonce inattendue d'une baisse de la production pétrolière américaine la semaine dernière, à 9,75 millions de barils par jour (bpj) contre 9,79 millions la semaine précédente, selon les données du département de l'Energie.

Les relevés hebdomadaires des puits de pétrole en activité publiés par Baker Hughes montrent par ailleurs que leur nombre est resté stable à 747 cette semaine aux Etats-Unis, même si cela représente une hausse de 42% sur l'ensemble de 2017.

Le marché a aussi été soutenu en fin de séance par des informations faisant état d'un incendie au complexe pétrolier d'Amuay, au Venezuela.

Le contrat février sur le WTI a gagné 58 cents, soit 0,97%, à 60,42 dollars le baril, non loin d'un pic à 60,51, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis juin 2015.

Le Brent de mer du Nord, qui a brièvement franchi cette semaine la barre des 67 dollars pour la première fois depuis mai 2015, gagnait de son côté 47 cents (0,71%) à 66,63 dollars au moment de la clôture du Nymex.

Sur l'ensemble de l'année 2017, le Brent a pris 17% et le WTI 12%, soutenus par les efforts de l'Opep et de la Russie pour encadrer la production et réduire ainsi l'engorgement du marché.

Les cours ont bondi de près de 50% depuis la mi-juin en réaction au strict respect de l'accord dit Opep+ depuis son entrée en vigueur le 1er janvier, alors que la demande reste vigoureuse. (Nia Williams, Véronique Tison pour le service français)