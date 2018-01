Le pétrole finit en léger repli à New York

Les cours du pétrole ont fini en repli mardi sur le marché new-yorkais Nymex après avoir atteint auparavant de nouveaux plus hauts depuis 2015.

Le marché, initialement porté par les manifestations en Iran, troisième producteur de l'Opep, a fléchi en réaction au redémarrage d'importants oléoducs en Libye et au Royaume-Uni et alors que la production américaine est à son niveau le plus élevé depuis plus de quatre décennies.

Des sources de l'industrie pétrolière iranienne et maritimes assurent que l'agitation en Iran n'a eu à ce stade aucun impact sur la production de brut ou les exportations du pays.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a cédé cinq cents, soit 0,08%, à 60,37 dollars le baril, effaçant un plus bas du jour de 66,10 pour revenir près de son point haut du matin à 60,74 dollars, qui constituait un nouveau sommet depuis juin 2015.

Le Brent a reculé pour sa part de 30 cents (0,45%) à 66,57 dollars après être monté auparavant jusqu'à 67,29, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis mai 2015.

L'écart entre les deux contrats est revenu à son niveau le plus bas depuis deux semaines, conséquence de la remise en état de l'oléoduc Forties en mer du Nord le 30 décembre.

"En dépit de la baisse du jour, le Brent comme le WTI conservent une solide tendance haussière, avec un premier support à 58,95 pour les futures sur le WTI et de 65,60 pour le Brent", commente David Thompson, vice-président exécutif du courtier en énergie Powerhouse à Washington.

C'est la première fois depuis janvier 2014 que le WTI et le Brent débutent l'année à plus de 60 dollars le baril, même s'ils restent loin de leurs niveaux d'alors - le Brent avait commencé 2014 autour de 110 dollars et le WTI non loin des 100. Deux ans plus tard, début 2016, ils étaient sous les 40 dollars.

Le Brent s'est apprécié de 17% en 2017 et le WTI de 12%. (Dmitry Zhdannikov et Devika Krishna Kumar, Véronique Tison pour le service français)