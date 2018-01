Le pétrole termine à des pics de 2-1/2 ans à New York

Les cours du pétrole ont terminé en hausse d'environ 2% mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, à un pic de deux ans et demi, sur fond de tensions politiques en Iran, troisième producteur de l'Opep, et de bonne conjoncture aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le contrat pour livraison en février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,26 dollar, soit 2,09%, à 61,63 dollars le baril, après avoir touché 61,67 dollar peu avant, à ses plus hauts depuis juin 2015.

Le Brent a pris 1,27 dollar, soit 1,91%, à 67,84 dollars, aussi à ses plus hauts niveaux depuis juin 2015. (Devika Krishna Kumar, Juliette Rouillon pour le service français)