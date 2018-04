Le pétrole termine à des pics de plus de 3 ans à New York

NEW YORK, 11 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé à leur plus hauts niveaux en plus de trois ans sur le marché new-yorkais Nymex après l'annonce que des missiles ont été interceptés dans le ciel saoudien, dans un contexte de tensions autour de la Syrie.

Le brut léger américain comme le Brent de la mer du Nord ont tous deux atteint leurs plus hauts niveaux depuis fin 2014.

Les inquiétudes géopolitiques ont relégué au second rang la forte hausse des stocks américains de brut la semaine dernière, alors qu'ils étaient attendus quasiment stables.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,31 dollar, soit 2%, à 66,82 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 1,02 dollar (+1,44%) à 72,06 dollars.

"L'attention du moment est clairement focalisée sur la possibilité d'une frappe militaire contre la Syrie", dit Eugen Weinberg, chef du desk matières premières chez Commerzbank.

"Nous pensons que les facteurs fondamentaux ne justifient pas les cours actuels mais malheureusement le marché se concentre davantage sur les éléments d'ordre politique et ne tient pas compte de certains avertissements, notamment la hausse de la production américaine de pétrole", ajoute-t-il.

Au moins trois missiles tirés du Yémen par les rebelles chiites Houthis ont été interceptés mercredi dans le ciel saoudien. L'un des projectiles a été intercepté dans le ciel de Ryad et les deux autres au-dessus de Djizane et de Nadjrane, dans le sud du royaume, selon la presse officielle et la coalition sous commandement saoudien formée pour combattre les Houthis et rétablir le gouvernement yéménite dans ses fonctions.

Le président américain Donald Trump a prévenu la Russie mercredi d'une intervention militaire imminente en Syrie après l'attaque au gaz toxique, imputée au régime syrien, contre la ville rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale. (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)