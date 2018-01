Le pétrole termine en baisse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en baisse mardi sur le marché new-yorkais Nymex sur des prises de bénéfices, mais une forte demande soutient les prix proches de leurs pics de trois ans atteints la semaine dernière.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 57 cents, soit 0,89%, à 63,73 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 97 cents, soit 1,38%, à 69,29 dollars.

Les cours sont soutenus par l'accord d'encadrement de la production mis en place par l'Opep et par une forte demande due à une robuste croissance économique mondiale.

Les importations de l'Inde, troisième plus grand pays consommateur de pétrole au monde, ont augmenté de 1,8% en 2017 à un record de 4,37 millions de barils par jour (bpj).

"Le rally est d'abord soutenu par des fondamentaux solides, avec une forte croissance de la demande et une conformité de plus en plus élevée (à l'accord) de l'Opep", a écrit Goldman Sachs dans une note.

"Nous observons de plus en plus de risques haussiers par rapport à nos prévisions d'un baril de Brent à 62 dollars et d'un baril de WTI à 57,5 dollars dans les mois à venir."

Bank of America Merrill Lynch, Société Générale et Morgan Stanley ont relevé leurs prévisions de cours.

La hausse de la production américaine, qui a pesé sur les prix en 2017, a marqué au moins temporairement le pas en raison d'un temps glacial.

Cependant, la plupart des analystes estiment qu'elle devrait dépasser bientôt les 10 millions de bpj.

(Devika Krishna Kumar, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)