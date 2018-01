Le pétrole termine en baisse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en baisse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, pénalisés par la hausse de la production aux Etats-Unis.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 58 cents, soit 0,91%, à 63,37 dollars le baril.

Le Brent a cédé 70 cents, soit 1,01%, à 68,61 dollars.

Sur la semaine, le WTI et le Brent ont perdu quelque 2%, leur première baisse hebdomadaire depuis quatre semaines.

Dans son rapport mensuel publié vendredi, l'AIE (Agence internationale de l'énergie) relève une contraction rapide des stocks pétroliers mondiaux avec la baisse de la production des pays de l'Opep, notamment celle du Venezuela qui avoisine un creux de 30 ans.

Mais elle estime également que la progression de la production aux Etats-Unis pourrait entraver le rééquilibrage du marché.

"La forte croissance (de la production) aux Etats-Unis et la hausse substantielle au Canada et au Brésil compenseront largement les déclins rapides des extractions au Venezuela et au Mexique", écrit l'agence pour 2018.

La production américaine a atteint 9,75 millions de bpj la semaine dernière et l'AIE prévoit qu'elle dépassera bientôt les 10 millions de barils par jour (bpj), supplantant l'Arabie saoudite et faisant jeu égal avec la Russie.

Le groupe de services pétroliers Baker Hughes a toutefois fait état de la fermeture de cinq nombre de points de forages aux Etats-Unis la semaine au 19 janvier, pour la deuxième semaine consécutive, portant leur total à 747.

(Libby George, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service françaks)