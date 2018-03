Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 1er mars (Reuters) - Les cours du pétrole ont perdu plus de 1% jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, touchant même des plus bas de deux semaines pendant la séance.

Les investisseurs craignent que le puissant essor de la production américaine de pétrole n'anéantisse les efforts de l'Opep pour réduire l'excédent d'offre sur le marché mondial.

Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 65 cents, soit 1,05%, à 60,99 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 90 cents (-1,39%) à 63,83 dollars. (Ayenat Mersie Bertrand Boucey pour le service français)