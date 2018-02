Le pétrole termine en baisse de 0,5% à New York

NEW YORK, 2 février (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de quelque 0,5% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, sous le coup essentiellement d'un renchérissement du dollar, même si le recul a été limité par des données suggérant à la fois un respect par l'Opep de son accord de réduction de la production et une hausse de la demande mondiale d'or noir.

Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 35 cents, soit 0,53%, à 65,45 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 1,17 dollar (-1,68%) à 68,48 dollars.

Le WTI a subi un repli de plus de 1% sur l'ensemble de la semaine et le Brent une baisse plus de 2,5%.

A l'image du rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans, l'indice dollar profite de l'annonce d'une croissance soutenue de l'emploi et surtout des salaires aux Etats-Unis.

Les chiffres des salaires sont en effet de nature à alimenter les spéculations sur une accélération de l'inflation américaine, et donc sur une remontée des taux d'intérêt plus rapide qu'anticipé jusqu'à présent.

"Les cours du pétrole sont sous pression en raison de la hausse de la production aux Etats-Unis mais aussi du fait d'un rebond marginal de l'indice dollar. Les cours sont actuellement en position de surachat, ce qui favorise les prises de bénéfices", note Abhishek Kumar, courtier en énergie chez Interfax Energy's Globas Gas Analytics.

La connexion entre l'or noir et le dollar, qui voit l'un baisser quand l'autre monte, moins visible pendant la période de surabondance de l'offre entre 2014 et 2016, commence à nouveau à être très forte avec le rééquilibrage du marché de l'or noir.

Depuis le début de l'année, le pétrole et l'indice dollar ont entretenu une corrélation de -0,86, le niveau de -1 suggérant une parfaite relation inversée. (David Gaffen, Benoit Van Overstraeten pour le service français)