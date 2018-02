Le pétrole termine en baisse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 9 février (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini en baisse pour le sixième jour de suite vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, de plus de 3%, sur fond de correction boursière et d'augmentation de l'offre.

Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,95 dollar, soit 3,19%, à 59,20 dollars le baril, après être repassé sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis décembre.

Le Brent a perdu de son côté 2,02 dollars, soit 3,12% à 62,79 dollars.

Sur la semaine, le WTI a chuté de 10,1% et le Brent de 8,9%.

Les futures ont perdu de l'ordre de 11% depuis leur pic de fin janvier, affaiblis par des signes d'augmentation de la production de pétrole, notamment américaine, et par la reprise de l'oléoduc pétrolier et gazier de Forties en mer du Nord, qui avait été fermé mercredi pour la deuxième fois en deux mois.

Aux Etats-Unis, le nombre de points de forage a augmenté de 26 à 791 la semaine dernière, à son plus haut depuis avril 2015, malgré la retombée des cours du brut par rapport à leurs pics de plus de trois ans touchés fin janvier, rapporte Baker Hughes. (David Gaffen, Juliette Rouillon pour le service français)