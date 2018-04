Le pétrole termine en baisse de quelque 1,7% à New York

NEW YORK, 16 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 1,7% lundi sur le marché new-yorkais Nymex, en raison à la fois d'un apaisement des craintes d'une escalade du conflit syrien et de données montrant que la production de pétrole et de gaz de schiste américaine va encore augmenter en mai.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,17 dollar, soit 1,74%, à 66,22 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait également 1,17 dollar (-1,61%) à 71,41 dollars.

La semaine dernière, les deux cours de référence de l'or noir avaient bondi de 8% sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Après les tirs de missiles américains, britanniques et français de samedi contre des installations militaires et chimiques syriennes, les craintes d'une escalade militaire ont été en partie apaisées par les déclarations des capitales occidentales.

"Un certain soulagement au sujet de la Syrie est le principal élément qui fait baisser les cours du pétrole", a déclaré Phil Streibe, analyste marché chez RJO Futures.

Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, la production de pétrole et de gaz de schiste aux Etats-Unis devrait augmenter de 125.000 barils en mai, à sept millions de barils. Il s'agira de la quatrième hausse mensuelle de suite de cette production. (Jessica Resnick-Ault, Benoit Van Overstraeten pour le service français)