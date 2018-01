Le pétrole termine en hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex, le brut américain en particulier ayant touché un plus haut depuis décembre 2014, porté par l'encadrement de la production de l'Opep et d'autre producteurs et par les anticipations d'une nouvelle baisse des stocks américains.

Les analystes anticipent un retrait de 4,1 millions de barils de ces stocks, le huitième hebdomadaire d'affilée.

L'Institut américain du pétrole (API) publiera sa statistique ce mardi à 21h30 GMT et l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) le lendemain à 15h30 GMT.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,23 dollar, soit 1,99%, à 62,96 dollars le baril.

L'échéance de mars sur le Brent de Mer du Nord a pris 1,04 dollar (1,53%) à 68,82 dollars le baril.