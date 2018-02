Le pétrole termine en hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, le respect par l'Opep et ses alliés de leur accord d'encadrement de la production ayant éclipsé l'annonce d'une production américaine désormais supérieure à 10 millions de barils par jour.

Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,07 dollar, soit 1,65%, à 65,80 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 72 cents (1,05%) à 69,61 dollars.

L'enquête Reuters sur la production de l'Opep en janvier a montré une légère hausse des pompages mais dans les limites de l'accord Opep+ de fin 2016, avec de surcroît un taux de conformité à cet accord qui a progressé à 138%.

Le marché a aussi été soutenu par la baisse du dollar et par le relèvement des prévisions de Goldman Sachs pour le cours du Brent, à 75 dollars dans trois mois au lieu de 62 précédemment et à 82,50 dollars à un horizon de six mois.

Ces facteurs ont contrebalancé l'annonce, mercredi par le département américain de l'Energie, d'une production américaine qui a dépassé les 10 millions de bpj pour la première fois depuis 1970.

Le Brent a gagné 3,3% en janvier et le brut léger américain 7,1%, leur cinquième mois consécutif de hausse et leur meilleur début d'année depuis cinq ans pour le Brent et 12 ans pour le WTI. (Scott DiSavino, avec Amanda Cooper à Londres, Véronique Tison pour le service français)