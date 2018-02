Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 16 février (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par le rebond des marchés actions mondiaux et un dollar faible, qui a atteint un creux de trois ans avant de reprendre un peu de terrain.

Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 34 cents, soit 0,55%, à 61,68 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 59 cents, soit 0,92%, à 64,92 dollars.

Le WTI et le Brent, qui ont perdu respectivement près de 10% et plus de 8% la semaine dernière, affichent une hausse hebdomadaire de plus 4% pour le premier et de plus de 3% pour le second.

"Les cours sont soutenus par le rebond des marchés actions mondiaux et un dollar faible, mais les prévisions d'une hausse de la production américaine limitent la hausse", explique Tomomichi Akuta, économiste chez Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Le dollar a repris quelque 0,5% face à un panier de devises de référence, après avoir touché son plus bas niveau depuis décembre 2014, un rebond qui limite toutefois la hausse des cours du brut.

Les prix sont également soutenus par les déclarations, jeudi, du ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Souhaïl ben Mohamed el Mazroui, selon lesquelles les producteurs de pétrole emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie veulent élaborer un projet d'accord sur une alliance à long terme d'ici la fin de l'année..

Les efforts du cartel sont néanmoins entravés par la hausse de la production aux Etats-Unis, qui a atteint le niveau record de 10,27 millions de barils par jour la semaine dernière, selon les données publiées mercredi par l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le groupe de services pétroliers Baker Hughes a par ailleurs fait état de sept points de forages supplémentaires aux Etats-Unis la semaine au 16 février, ce qui porte leur total à 798, leur plus niveau depuis avril 2015. (Ayenat Mersie, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)