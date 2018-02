Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 23 février (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par une baisse de la production libyenne et par les propos encourageants de l'Arabie saoudite.

Le marché était dans un premier temps en recul en raison de la hausse de la production et des exportations des Etats-Unis, lesquelles ont augmenté de plus de deux millions de barils par jour (bpj) et frôlé un record, et de la fermeté du dollar.

On s'attend à ce que la production américaine augmente encore cette année et dépasse les 11 millions bpj, une pierre dans le jardin de l'Opep qui essaye de faire remonter les cours en encadrant la production, aidée en cela par des pays non membres de l'organisation tels que la Russie.

Le gisement libyen El Feel, qui produit 70.000 bpj est fermé. La production de ce pays membre de l'Opep tourne autour du million de bpj encore qu'elle soit instable en raison de troubles intérieurs.

Le ministre de l'Energie saoudien Khalid el Falih a dit qu'il pensait que les stocks pétroliers continueraient de se tasser cette année.

Le contrat d'avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 78 cents, soit 1,24%, à 63,55 dollars le baril.

La même échéance sur le Brent de Mer du Nord a pris 92 cents (1,39%) à 67,31 dollars le baril.