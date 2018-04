Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 3 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex, après leur fort recul de la veille, soutenus par le rebond des marchés actions américains.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 50 cents, soit 0,79%, à 63,51 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 40 cents, soit 0,59%, à 68,04 dollars.

Les gains sont dus en partie à un rebond technique après les pertes de lundi, mais aussi à la reprise des marchés actions, relève John Macaluso, analyste chez Tyche Capital Advisors.

Le pétrole a lâché plus de 3% lundi, son plus fort repli depuis juin 2017, dans le sillage des marchés actions américains. Le Dow a ainsi perdu 1,9%, le S&P 500 2,23% et le Nasdaq 2,74%, un recul qui a fait repasser le S&P 500 sous sa moyenne mobile à 200 jours, un signal technique important, pour la première fois depuis juin 2016.

Les propos du ministre russe de l'Energie Alexandre Novak, ont également contribué à soutenir les cours. Ce dernier a déclaré qu'une instance conjointe de coopération entre l'Opep et des pays extérieurs au cartel pourrait être mise en place à l'expiration de leur accord actuel d'encadrement de la production à la fin de l'année.

La progression des cours a toutefois été limitée par la hausse attendue des stocks aux Etats-Unis.

Ces derniers devraient avoir augmenté de 1,7 million de barils la semaine au 30 mars, selon une étude Reuters.L'Institut américain du pétrole (API) publiera sa statistique ce mardi, suivi demain par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA). (Ayenat Mersie)