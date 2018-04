Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 17 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse modeste mardi sur le marché new-yorkais Nymex, les traders ayant pris leur bénéfice après la montée de la semaine dernière à des sommets de trois ans.

Le baril de Brent a culminé à 73,09 dollars la semaine passée, au plus haut depuis la fin 2014, en raison des tensions au Proche-Orient, de la menace de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et de la baisse de la production du Venezuela pour cause de crise économique.

Les analystes pensent que les doutes autour de la politique de Washington envers Téhéran soutiendront les cours jusqu'au 12 mai, date-limite fixée par le président Donald Trump au Congrès et à ses alliés européens pour "réparer" l'accord sur le nucléaire iranien.

Le marché est par ailleurs dans l'attentisme, avant les statistiques hebdomadaires des réserves de brut américaines publiées mardi par l'Institut américain du pétrole (API) et le lendemain par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le contrat de mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 30 cents, soit 0,45%, à 66,52 dollars le baril.

L'échéance de juin sur le Brent a pris 16 cents (0,22%) à 71,58 dollars le baril. (Ayenat Mersie)