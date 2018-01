Le pétrole termine en hausse à New York, 4ème semaine de gains

Les cours du pétrole ont affiché vendredi leur sixième hausse d'affilée sur le marché new-yorkais Nymex, après que le ministre russe de l'Energie a jugé que le marché mondial n'était "pas encore rééquilibré", apaisant les craintes de sortie progressive de l'accord mené par l'Opep visant à réduire la production.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 50 cents, soit 0,78%, à 64,30 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 61 cents (+0,88%) à 69,87 dollars.

Sur la semaine, le WTI a gagné 4,70% et le Brent 3,33%, leur quatrième hausse hebdomadaire de suite, ayant tous deux touché jeudi leur plus haut niveau depuis décembre 2014 à respectivement 64,77 dollars et 70 dollars le baril.

Une sortie en douceur de l'accord sur la limitation de la production mondiale de pétrole pourrait être évoquée à la prochaine réunion, le 21 janvier, entre l'Opep et ses partenaires, a dit le ministre russe Alexandre Novak, tout en ajoutant le marché mondial n'était pas encore rééquilibré malgré un baril de Brent revenu près de 70 dollars. (David Gaffen and Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)